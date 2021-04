Mimi Karlsen: Ingen hjemløse i 2035

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. april 2021 - 17:45

Der skal ikke være nogen hjemløse i 2035. Det har den nye koalition aftalt at arbejde for de næste fire år.

Mimi Karlsen skal være frontfigur til at igangsætte løsningstiltag, der skal vare over flere valgperioder og til sidst eliminere hjemløseproblematikken. Hun har i de seneste valgperioder stået i Inatsisartut og stillet spørgsmål og krav om at løse udfordringerne.

- Vi skal have elimineret hjemløseudfordringerne senest 2035. Jeg påtager mig opgaven og starter arbejdet på dag et. Vi skal arbejde for løsninger, så hjemløse får hjælp og støtte, så de fremover kan hjælpe selv og klare sig selv, siger Mimi Karlsen, IA, til Sermitsiaq.AG.

Igangværende og nye tiltag

Hun understreger, at de underliggende udfordringer skal løses hos de hjemløse, så alle borgere i Grønland kan få tag over hovedet senest om 14 år.

LÆS OGSÅ: Ekspertpanel skal løse hjemløseproblematikken

I 2017 blev hjemløse opgjort til 878 personer. Tidligere naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen har senere udtalt, at forventningen er, at flere er kommet til. Et ekspertpanel blev i 2019 etableret af Naalakkersuisut. Panellet skulle udarbejde en rapport med anbefalinger til, hvordan hjemløseproblemet skal løses.

- Vi fortsætter selvfølgelig de igangværende tiltag, og realiserer de løsninger som findes nødvendige, oplyser Mimi Karlsen.

Pension højt på listen

Et stort område, som Inuit Ataqatigiit vil reformere er pensionsområdet. Ægtefællens indtægt skal ikke påvirke loftet for alderspensionen og førtidspensionen, mener Inuit Ataqatigiit. Og den opgave agter Mimi Karlsen at igangsætte som en af de første.

- Det skal ikke være ægtefællens ansvar at brødføde den voksne eller ældre. Så snart, det er økonomisk muligt, vil vi reformere pensionsområdet, siger Mimi Karlsen.

Hun forklarer, at Naalakkersuisut vil starte med et eftersyn af landskassen, og at Mimi Karlsen derefter vil have overblik over sine områders økonomi og dermed kan lægge en slagplan for området.

Hun glæder sig over, at der nu ligger et separat ressortområde for børn, unge og familier, så hun dermed kan fokusere på andre dele af socialområdet. Hun understreger dog, at socialområdet samt arbejdsmarkedsområdet vil være i tæt samarbejde med børn, unge, familienaalakkersuisoq, sundhedsnaalakkersuisoq, uddannelsesnaalakkersuisoq og ikke mindst med alle fem kommuner.