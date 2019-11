Ekspertpanel skal løse hjemløseproblematikken

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 27. november 2019 - 13:23

Det seneste tal viser, at der er 878 hjemløse i Grønland. Tallene er fra 2017, og antallet af hjemløse i dagens Grønland vides ikke.

Naalakkersuisut er parate til at finde på løsninger, der kan hjælpe borgere, så de ikke ender på gaden.

Derfor er et ekspertpanel oprettet, der skal arbejde på at klarlægge alle aspekter af problemer og udfordringer, der fører til hjemløshed og finde målrettede løsninger.

Én af dem, der skal deltage i panelet, er handicaptalsmand Christina Johnsen. Hun skal give et klart billede af, hvordan personer med synligt og usynligt handicap, kan ende på gaden, og hvordan dette kan undgås.

- Som udgangspunkt skal der være en bolig til de psykisk syge efter endt psykiatrisk indlæggelse. Der skal være flere socialboliger, der er egnet til de svageste i samfundet, hvor de får støtte. For vi skal huske på, at psykisk syge kan få en rigtig god tilværelse med den rette hjælp og støtte, siger handicaptalsmanden.

Bedre efterværn

Afdelingsleder i afdeling for samfundsvidenskab, lektor, ph.d. og sociolog, Steven Arnfjord er enig i, at der skal være et bedre efterværn, når personer har været indlagt i for eksempel en psykiatrisk afdeling, eller når personer har været anbragt i en anstalt. Der bør som minimum være overgangsboliger til mennesker, der for eksempel har været inden for plejeområdet, hvor de kan få støtte til at komme til hægterne igen.

- Det har indtil nu ikke nyttet at ignorere den gruppe, for den vokser, siger Steven Arnfjord.

Velfærdssamfund

Grønland er et velfærdssamfund, hvor befolkningen betaler skat af deres løn.

Men når livet rammer hårdt, hvor man mister job, familiemedlem eller hvis man ender i en svær misbrug, så gør samfundet ikke nok for at hjælpe personen med at komme til hægterne igen.

- Det sikkerhedsnet er ikke finmasket nok til at gribe de grupper, der er virkelig socialt udsatte, for eksempel langtidsalkoholikere eller langtidsmisbrugere. Der skal være et sikkerhedsnet, så gruppen kan løftes op til et eksistensniveau, siger Steven Arnfjord.

Også repræsentanter fra Kofoeds Skole, Frelsens Hær, et krisecenter og andre med engagement og kendskab til de sårbare borgere skal deltage i panelet. Naalakkersuisoq for sociale anliggender forventer, hun kan få konkrete forslag til, hvad der skal gøres omkring maj 2020.