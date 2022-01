Hjælp til strandede passagerer i Sydgrønland

redaktion Mandag, 10. januar 2022 - 16:03

Sidste uge tog kystskibet Sarfaq Ittuk ikke imod passagerer ombord på grund af mulig coronasmitte blandt besætningen.

Det betød, at 121 passagerer strandede i Sydgrønland. Der er nu godt nyt til de strandede passagerer.

Prioritering

Arctic Umiaq Line skriver i en pressemeddelelse, at rederiet vil være behjælpelig med at arrangere alternativ transport til de berørte passagerer, enten via fly eller båd.

- Passagerer som er på vej hjem til deres bopæl vil blive prioriteret, fremgår det.

Passagerer der har booket deres billetter direkte hos Arctic Umiaq Line vil blive kontaktet.

- Naalakkersuisut har prioriteret at gøre brug af den særlige konto til ekstraordinære foranstaltninger på baggrund af coronavirus, hvilket betyder at de strandede passagerer nu vil få hjælp til at komme frem til deres bestemmelsessted, meddeler rederiet.

Afventer testsvar

De sygdomsramte besætningsmedlemmer er afmønstret og den øvrige besætning er blevet testet søndag.

- Der afventes fortsat svar på disse test, lyder det fra Arctic Umiaq Line.