Kystskib corona-ramt: Lukker for passagerer

Thomas Munk Veirum Fredag, 07. januar 2022 - 12:12

På grund af mulig coronasmitte blandt besætningen tager Sarfaq Ittuk ikke passagerer ombord fredag eftermiddag i Qaqortoq.

To medlemmer af besætningen er testet positive i kviktest. Det to er blevet isoleret på deres kammer. Rederiet skriver derefter følgende:

- Der er endnu ikke påvist Corona hos den øvrige besætning, men grundet stigende sygdomstilfælde med symptomer på Corona, ser rederiet sig nødsaget til ikke at tage flere passagerer ombord for den resterende periode af sæsonen, grundet øget risiko for at føre smitte videre til passagererne.

Det oplyser Arctic Umiaq Line i en meddelelse. Rederiet uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at der var tale om, at yderligere to besætningsmedlemmer har fået corona-symptomer, og derfor blev beslutningen om ikke at tage flere passagerer ombord truffet.

Beslutningen betyder, at når skibet anløber Qaqortoq fredag kl. 16, vil der ikke blive taget passagerer ombord på turen mod Nuuk.

Rederiets direktør kalder situationen beklagelig:

Finder det ikke forsvarligt

- Det er meget beklageligt, at vi nu står i denne situation, men med den nuværende situation blandt besætningen, finder vi det ikke forsvarligt at tage passagerer med ombord på skibet, udtaler Aviâja Lyberth Lennert, direktør i Arctic Umiaq Line.

Ifølge rederiet bliver undersøges det nu, hvordan passagerer til Arsuk kan komme frem. Der er nemlig ikke andre transportmuligheder for passagerer til og fra Arsuk.

Turen fra Qaqortoq til Nuuk var Sarfaq Ittuks sidste i denne sæson, før den skal gøres klar til at sejle til Danmark for vedligholdelse.

Arctic Umiaq Line henviser passagerer, der har sejlet med Sarfaq Ittuk i den seneste uge, til gældende corona-retningslinjer på www.corona.nun.gl.

Berørte passagerer kan desuden kontakte til Arctic Umiaq Line på info@aul.gl.