Air Greenland suspenderer billetsalg

Thomas Munk Veirum Torsdag, 06. januar 2022 - 14:10

Det er ikke længere muligt at købe en billet til en indenrigsrejse eller atlantrejse på Air Greenlands hjemmeside. Det skyldes, at coronasmitte og karantæne blandt personale og passagerer gør det vanskeligt at afvikle flyvningerne.

Air Greenland oplyser, at der på grund af situationen er meget få pladser tilbage på de forskellige flyvninger i den kommende uge.

- Derfor er det i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger, i øjeblikket ikke muligt at købe en billet på www.airgreenland.gl til og med d. 16. januar, skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Undtaget er servicekontraktområder, hvor man stadig kan købe billet. Det er alle helikopter ruter samt beflyvning af Qaanaaq.

Air Greenland forklarer til Sermitsiaq.AG, at coronasmitte og karantæne blandt passagererne kræver betydelige ressourcer i øjeblikket, da rigtig mange beder om at blive booket om.

Må flyve uden stewart

Det er dog stadig muligt at få en billet for borgere med uopsætteligt behov for at rejse inden for de kommende 10 dage, som følge af kritisk sygdom, dødsfald i nær familie eller lignende.

Selskabet har desuden ekstraordinært fået tilladelse fra Trafikstyrelsen til at flyve uden stewardesse/steward på Dash8 flyvninger. Dog med den betingelse, at der maksimalt må være 19 passagerer ombord i maskinen.

Tilladelsen gives for at sikre infrastrukturen i hele landet, lyder det.

Ændringer kan ske med kort varsel

- Det vil således på disse flyvninger være piloterne ombord, som forestår sikkerhedsbriefing og kommunikation med de rejsende. De passagerer som bliver flyttet grundet begrænsningen på 19 passagerer, vil automatisk blive ombooket til snarest mulige alternative afgang, skriver Air Greenland.

Selskabet fortæller også, at på grund af den udbredte smitte og karantæne blandt personale og passagerer kan der ske ændringer i flyvningerne med kort varsel:

- Vi tilstræber hele tiden at få afviklet det planlagte trafikprogram og få flyttet de passagerer, som er berørt af smitte og dermed ikke kan rejse som planlagt, men da smitten med Covid-19 i øjeblikket er meget omfattende i både Grønland og Danmark, kan det betyde ændringer i sidste øjeblik, udtaler kundeservicechef hos Air Greenland Johanne L. Knudsen.

Borgere med uopsætteligt behov for at rejse inden for de kommende 10 dage, som følge af kritisk sygdom, dødsfald i nær familie eller lignende kan kontakte Air Greenland på websupport@airgreenland.gl.