Herrelandshold drager til Mexico for at sikre sig en VM-plads

Sermitsiaq.AG har mødt det grønlandske herrelandshold før deres afrejse til Mexico torsdag. Holdet skal spille de nordamerikanske og caribiske mesterskaber, som også er VM-kvalifikationsturnering.

Grønland, USA, Cuba og arrangørlandet Mexico skal kæmpe om en plads til verdensmesterskaberne.

Forsvaret bliver nøglen til succes

- Jeg forventer, at vores spillere er stolte af at have det grønlandske flag på brystet. Hvis man ikke har stoltheden, så synes jeg ikke, at man skal spille for sit land, siger landstræner Johan Zanotti.

Han siger, at det er et meget åbent mesterskab, for det ikke er forudsigeligt, hvem der kommer til at vinde turneringen.

- Vi skal have så få tekniske fejl i angrebet som muligt, og vi skal spille klogt og simpelt. Vi skal ikke prøve ting, som vi ikke er sikre i under turneringen. Og vi skal stå godt i forsvaret. Vi har lige været i Maribo i træningslejr, og spillerne har gjort det godt, og der har været i stor fremgang, fremhæver Johan Zanotti.

Trænerteamet på landsholdet. Fra venstre ses MV-træner Christian Andersson, landstræner Johan Zanotti og assisterende træner Bjarne Persson Nukappiaaluk Hansen

Landstræneren siger, at det grønlandske hold kan blive svært at slå, hvis tingene flasker sig.

- Spillerne er gode, teknisk stærke og hurtige. Der er stort potentiale. Jeg vil dog blive skuffet efter turneringen, hvis spillerne ikke har gjort, som vi har aftalt. Men hvis vi har gjort alt hvad vi kunne under turneringen, og tabt mod bedre hold mod os, så vil jeg ikke blive skuffet. Nøglen til succes bliver godt forsvar, gode målmænd og ingen tekniske fejl i angrebet, lyder det fra landstræner Johan Zanotti.

Debutanten

17-årige Archibald Lennert, der spiller som højrefløj på landsholdet, ser frem til sin første VM-kvalifikationsturnering.

- Det er rigtigt godt at blive udtaget til landsholdet, og jeg er lidt spændt før turneringens start. Jeg havde ikke de store forventninger om at blive udtaget, da jeg stadig er meget ung. Selvfølgelig var det vildt, da jeg hørte, at jeg var blevet udtaget. Da vi spillede byturnering i Nuuk fik jeg beskeden, og der blev sagt, at jeg lige skulle holde det hemmeligt, da det ikke var officielt endnu. Jeg måtte lade som om, at jeg ikke vidste noget, men inderst inde var jeg virkelig glad, fortæller den unge spiller, der til dagligt spiller for mesterholdet GSS.

Han håber på, at holdet klarer skærerne og kvalificerer sig til VM.

- Grønland har ikke været til VM i rigtig mange år, og det ville være fantastisk at møde mine idoler, hvis vi klarer den. Jeg var to år gammel, da Grønland sidst spillede med ved VM, så det ville være stort, hvis vi vinder turneringen i Mexico, siger Archibald Lennert.

Godt sammenhold

Selv om han ikke har været på landsholdet så længe, kan han mærke, at holdet har et virkeligt stærkt sammenhold.

- Vi er meget tætte alle sammen, hvor vi bakker op om hinanden, og vi griner også meget. Den største styrke er vores sammenhold, vil jeg sige. På banen er vores forsvar det stærkeste vi har. Der er mange høje og stærke spillere. Hvis vores målmænd bliver hjulpet godt, tror jeg, at vi får en god chance for at nå VM, siger han.

Landsholdsdebutant Archibald Lennert Nukappiaaluk Hansen

I træningslejren var der meget fokus på det taktiske, hvor der blev trænet tre gange om dagen.

- Der var ikke så mange løbetræninger, da det var vigtigt for trænerne, at vi sætter aftalerne på plads inden turneringen. Jeg har det godt med landstræneren, da han både kan være seriøs, men også kan finde på at lave sjov og ballade uden for banen, smiler Archibald Lennert.

Fjerde kvalifikationsturnering

30-årige GSS-profil Nuka B. Heilmann skal for fjerde gang prøve at kvalificere sig til VM med det grønlandske landshold. Han spillede sin første kvalifikationsturnering tilbage i 2014.

- Det har aldrig lykkedes mig at kvalificere til VM med landsholdet. Jeg har været med til U21 VM i 2009, derfor jeg vil virkelig gerne være med til at kvalificere os til VM. Vi prøver altid at gøre vores bedste i alle kampene, og hvis vi klarer den, vil jeg også vise det allerbedste vi har spillemæssigt, siger Nuka B. Heilmann.

Hader at tabe

Han hader at tabe, og har altid fuldt fokus på at vinde kampene.

- Vi har trænet meget, efter vi akkurat ikke fik den ene af tre pladser til VM under Pan Am i Nuuk. Og før har det kun være marginaler de andre år, som betød, at vi ikke lige har klaret den. Det har ikke været let efter de perioder, fortæller han.

Grønland har ikke spillet en betydningsfuld kamp siden 2018, derfor er det svært for ham at vurdere, hvordan det virkeligt står til med holdet.

- Vi har fået en del unge spillere, der har været coronavirus, og vi har fået en ny landstræner. Vores spillestil har ændret lidt, derfor mangler vi lidt kamperfaring sammen. Men vi har trænet hårdt, og har lagt planer. Men det er altid anderledes, når man spiller ’rigtige’ kampe, som vi nu skal til i Mexico. Tiden vil vise, hvordan det vil gå, påpeger han.

Effektivitet foran målet

Nuka B. Heilmann er især spændt til at skulle spille mod både Cuba og USA. Det sidstnævnte hold har nemlig oprustet, og har hentet spillere udefra, der har dobbelt statsborgerskab.

- Men jeg vil virkelig nå VM, det er det, vi træner for til dagligt. Det er det største, vi kan opnå som spillere, hvor vi får muligheden for at spille mod de bedste spillere i verden. Derfor skal vi sørge for, at vores modstandere ikke får billige scoringer under turneringen, hvilket kan blive afgørende, om vi overhovedet klarer det. Effektivitet foran målet samt så få tekniske fejl i angrebet som muligt bliver de vigtige faktorer. Dog vil jeg også sige, at det er lang tid siden vi sidst har tabt til Cuba og USA, så jeg tror på, at vi nok skal nå VM denne gang, lyder det fra Nuka B. Heilmann.

30-årige Nuka B. Heilmann Nukappiaaluk Hansen

Her er det grønlandske kampprogram til kvalifikationsturneringen (tidspunkter er grønlandsk tid):

• Søndag den 26. juni kl. 19.00: Grønland - USA

• Mandag den 27. juni kl. 19.00: Grønland - Cuba

• Tirsdag den 28. juni kl. 21.00: Mexico - Grønland

• Onsdag den 29. juni: Fridag

• Torsdag: 30. juni: kl. 19.00: Bronzekamp kl. 21.00: Finale