Håndbold: Herrelandshold på samling før VM-kvalifikationsturnering

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 17. maj 2022 - 13:46

Håndboldlandsholdet rejser tirsdag til Danmark for at holde træningssamling forud for VM-kvalifikationsturneringen, som skal afholdes i Mexico næste måned.

Træningssamlingen holdes i Maribo frem til den 22. maj. Sermitsiaq.AG har talt med landstræner for herrelandsholdet, Johan Zanotti.

- Min forventninger til VM-kvalifikationsturneringen er, at vi skal kæmpe om at få den ene plads til VM. Jeg er helt sikker på, at vi nok skal gøre det godt. Spillerne skal være stolte over at spille for Grønland, fremhæver landstræneren.

Skal spille hurtigt og klogt

Han er dog opmærksom på, at flere lande har udviklet sig.

- Vi kan blive udfordret med, at vi er fysisk mindre end de andre lande. Derfor skal vi spille hurtigt, og vi skal spille klogt, siger Johan Zanotti.

Der er flere rutinerede spillere på holdet, hvilket er det største styrke holdet har, siger han.

- Generelt har vi et spændende hold, hvor flere spillere har erfaring på at spille på det internationale niveau. Men vi skal arbejde for fremtiden, så flere unge kommer frem. Og der skal arbejdes hårdt på træningsbanen, og spillerne har vist, at de er villige til at arbejde hårdt. Vi er godt på vej, lyder det fra Johan Zanotti, der er glad for, at der nu er etableret U20-landshold.

VM-kvalifikation

20. juni ankommer landsholdet igen til Maribo for at træne, mens holdet drager til Mexico for at spille VM-kvalifikation den 24. juni. Turneringen starter 26. juni.

For to år siden blev herrernes VM-kvalifikation aflyst på grund af coronavirus. Det Internationale Håndboldforbund tildelte USA én plads til verdensmesterskaberne som repræsentant på vegne af Nordamerikanske og Caribiske håndboldforbund, NACHC.

Herrelandsholdet har deltaget ved VM tre gange, senest i 2007.

Her er truppen, der skal med på landsholdssamlingen i denne uge: