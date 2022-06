Josef Chemnitz Frederiksen er klar til landsholdet

Knud Fl. Larsen Mandag, 20. juni 2022 - 14:14

Josef Chemnitz Frederiksens helt store passion er håndbold. I drengeårene var det klubberne i Nuuk først NUK og så GSS, hvor den talentfulde målmand spillede. I de sidste tre år har Josef gået på Oure Kostgymnasiums håndboldlinje i Danmark. Spillet og trænet både på skolen og i nærliggende GOG, samtidig med, at lektierne på gymnasiet er blevet passet. Som eleverne siger det: Skolen ligger ”ude på marken”. Nærmere bestemt i den lille by Oure 10 kilometer fra Svendborg.

I en samtale med Sermitsiaq.AG fortæller Josef, at de tre år på Oure Kostgymnasium har været fantastiske.

- Selvfølgelig var det svært i begyndelsen. Heldigvis begyndte jeg efter nogle måneder at finde ud af at klare mig. Man skal nok være lidt speciel for at gå her, fortæller Josef.

-Vi er meget tætte. Vi har fælles faciliteter. Så sådan rigtigt privatliv er der ikke meget af. Og ikke mindst så er det voldsomt konkurrencepræget. Det er vindere, der går her, og så er det lige meget, om det er en håndboldkamp, eller det er karaktererne, det handler om. Det er resultaterne, der tæller. Lidt under 300 går der på Oure Kostgymnasium.

Storleverandør til håndboldligaen

Josef Chemnitz Frederiksen har i den netop afsluttede håndboldsæson været den ene af tre målmænd på GOGs 2. hold, der spiller i den danske 2. division.

Oure Kostgymnasium har i mange år været storleverandør af dygtige unge håndboldspillere til forskellige klubber og især til naboerne i GOG. Mange danske landsholdsstjerner for eksempel Mikkel Hansen, brødrene Niklas og Magnus Landin og i nyere tid Mathias Gidsel har været igennem en uddannelse på Oure Kostgymnasium.

Josef er ved at være færdig med Oure Kostgymnasium. Karaktererne er fine og studenterhuen kommer på den 20. juni. Allerede samme dag, rejser Josef til Maribo for at slutte sig til det grønlandske håndboldlandshold, inden truppen rejser til Mexico City for at forsøge at kvalificere sig til de kommende verdensmesterskaber.

Josef har endnu ikke spillet en landskamp, så der bliver debut i Mexico City.

- Mange af mine kammerater her på skolen forstår ikke, at jeg vælger fejringen og studenterfesterne fra. Selv er jeg ikke i tvivl, da jeg ved, at jeg vil noget med min håndbold.

- Jeg har drømt om at komme med til Mexico og få debut på landsholdet, og nu sker det.

I Mexico bliver der ingen sprogproblemer. Josef taler flydende spansk efter et års ophold i Chile som udvekslingsstudent som bare 16-årig.

Fremtiden

Josef Chemnitz Frederiksen har i de senere måneder forsøgt at finde en håndboldklub, hvor han kan spille og udvikle sig til en endnu bedre håndboldspiller.

- Jeg har en agent på sagen, og det skal nok lykkes, slår Josef fast.

Der har været lidt kontakt med klubber i både Norge og Sverige, begge steder i den næstbedste række. Endnu er der ikke kommet noget ud af anstrengelserne. I håndboldmiljøet er konkurrencen benhård, og i Danmark er talentmassen meget stor.

- Det er helt sikkert, at mine muligheder vil blive meget større, hvis Grønland vinder kvalifikationsturneringen i Mexico og kvalificerer sig til verdensmesterskaberne, slutter den 1.86 høje målmand vores spændende samtale.