Hellefisk: Jollefiskere i Diskobugten får 724 tons ekstra i 3. kvartal

Jollefiskerne har igen skruet op for tempoet i forvaltningsområde Diskobugten og har i den seneste uge fanget 326 tons hellefisk. Kvartalskvoten for 3. kvartal er dermed ved at være opfisket allerede 14 dage inde i kvartalet. Det oplyser departementet for fiskeri og fangst:



- Derfor har Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst d. 20. juli tilpasset kvartalskvoten for 3. kvartal ved at overføre kvote fra 4. kvartal og fra forvaltningsområde Uummannaq. Det betyder at fiskeriet kan fortsætte i de kommende uger, i forvaltningsområde Diskobugten.

3.000 tons hellefisk ikke fisket op i 2022

Departementet understreger at Naalakkersuisut i henhold til § 7 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020, kan overføre fartøjernes uopfiskede kvotefleks fra 2022 til jollerne:



- Det forventes at kvotefleksen kan føres tilbage til 2023 i begyndelsen af august når de sidste logbøger og indhandlinger er registreret. Herefter vil den uopfiskede kvotefleks kunne fordeles ud til jollesegmentet i de forskellige forvaltningsområder. I 2022 blev omkring 3.000 tons uopfisket kvotefleks overført til jollerne.

Kvartalskvoten for 3. kvartal i Diskobugten er blevet tilpasset med 724 ekstra tons, hvilket vil sikre fiskeriet og beskæftigelsen på indhandlingsstederne i forvaltningsområdet, oplyses det fra departementet for fiskeri og fangst.

Også Paamiut-Qaqortoq får ekstra kvote

Det er ikke kun i Diskobugten fiskeriet går hurtigt, Naalakkersuisut besluttede nemlig den 19. juli 2023, at hellefiskekvoten for forvaltningsområde Paamiut-Qaqortoq hæves med 350 tons for at sikre fiskeriet året ud. Hellefiskekvoten for 2023 er på 420 tons. Så med ekstrakvoten er den nu oppe på 770 tons.

Den 16. juli var kvoteoptaget på 401 tons, 95 procent af hellefiskekvoten i forvaltningsområdet. Derfor hæves kvoten for at sikre fiskeriet året ud i området.