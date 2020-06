Hellefisk: Biologer klar med indenskærs-kvoter

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. juni 2020 - 14:41

Biologerne har fastlagt indenskærs anbefalingerne på grundlag af fangstdata fra 1960 og frem til 2018, og det har resulteret i følgende rådgivning fra NAFO:

Sisimiut-Maniitsoq: Kvoten må ikke overstige 300 tons om året i 2021 og 2022

Kvoten må ikke overstige 300 tons om året i 2021 og 2022 Nuuk: Gradvis reduktion til 398 tons over en tre-årig periode, hvilket vil sige, at fangsterne ikke overstiger 647 tons i 2021 og 522 tons i 2022.

Gradvis reduktion til 398 tons over en tre-årig periode, hvilket vil sige, at fangsterne ikke overstiger 647 tons i 2021 og 522 tons i 2022. Paamiut-Qaqortoq: Gradvis reduceres kvoten til 222 tons over en tre-årig periode.

Af en pressemeddelelse fra Naturinstituttet fremgår det også, at hellefiskebestanden i Disko Bugt er under et voldsomt pres, og NAFO mener derfor, at fangsterne i 2021 ikke overstiger 4.346 tons, hvilket er et fald på 800 tons i forhjold til 2020-rådgivningen.

Små hellefisk

- Både fiskeridata og data fra biologiske undersøgelser, viser en nedgang i området. De biologiske undersøgelser viser nedgang siden 2011og fra 2016-19 viser data et historisk lavt niveau. Fangstrater estimeret på baggrund af logbøger fra langlinefiskeriet har været faldende siden 2009. Længdefordelinger viser, at fiskeriet fanger flere små fisk, hvilket betyder, at der skal fanges mere end dobbelt så mange fisk i dag, som for 10 år siden, for at opnå den samme fangstmængde, står der i pressemeddelelsen.

Længere nord på er bestanden også presset.

- Uummannaq viser også tegn på nedgang af hellefisk. NAFO rådgiver at fangstern i 2021 ikke overstiger 5.153 tons. Det er et fald på 650 tons siden rådgivningen for 2020. Særligt viser biologiske undersøgelser med garn et stort fald i biomassen særligt på grund af et gradvist fald i antallet af i store fisk i området. Gennemsnitslængden i fangsterne er den laveste i hele tidsserien og fangstraterne i langliniefiskeriet er faldet siden 2011 og har de sidste tre år været på et stabilt lavt niveau, lyder det fra NAFO.

Hellefiskebestanden i Upernavik viser svage tegn på en nedgang, oplyses det. Derfor er kvoten fastsat til 5.080 tons, hvilket er 200 tons mindre end rådgivningen, der er gældende for indeværende år.

Udenskærs er uændret

Når det gælder udenskærs i Davis Stræde og Baffin Bugten anbefales det, at hellefiskekvoten ikke overstiger 36.370 tons om året i de kommende to år, hvilket er på samme niveau som i år.

- Her skal det bemærkes at rådgivningen pr 2021 udelukkende omfatter hellefisk uden for fjordene og ikke som tidligere inkluderer fjordene fra Sisimiut til Kap farvel. Beslutningen om at give separat rådgivning for alle indenskærs bestande blev taget efter grundige analyser af fangst data fra 1910-2019, mærkeundersøgelser, bathymetriske data samt studier af hellefiske parasitter, fremgår det af pressemeddelelsen.

Kvoten hæves på østkysten

I Østgrønland er man imidlertid parat til at hæve hellefiskekvoten med 2.000 tons, så den samlede rådgivning fra ICES for den fælles grønlandske og islandske bestand lander på 23.530 tons.