Jollefiskere får forhøjet hellefiskekvote

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. august 2022 - 09:39

Naalakkersuisut har netop opgjort den mængde hellefiskekvote, der ikke er blevet opfisket af fartøjer sidste år.

Den samlede kvote er 3.662 tons, og den bliver nu genfordelt til jollefiskerne i forvaltningerne Diskobugten, Uummannaq og Upernavikområderne gældende de sidste to kvartaler i 2022.

Forvaltningerne får kvotetildeling således:

Diskobugten: 2.029 tons

Upernavik: 702 tons

Uummannaq: 100 tons

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Optimal udnyttelse af kvoter

Den nye bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri gør det muligt at flytte eventuelt uopfiskede mængder hellefisk fra fartøjssegmentet i forvaltningsområderne. Det kaldes flexkvoten. Bekendtgørelsen der trådte i kraft 1. januar 2021 gør det nu muligt for Naalakkersuisut at give flere kvoter af hellefisk til jollefiskerne dette efterår og vinter.

- Med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af de omsættelige kvoter, er der åbnet mulighed for, at årskvotemængder til en vis grad kan flyttes mellem årene.

- Dette betyder, at licenshaverne efter 15. november kan tage forskud på næste års kvote, hvis der er behov herfor. De kan også tage uopfiskede årskvotemængder med ind i det nye år under betingelse af at de opfiskes inden 30. juni, skriver selvstyret.

Den nye kvotetildeling ser sådan ud: