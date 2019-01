Handicaptalsmanden: Manglende hjælp er ingen undtagelse

Walter Turnowsky Fredag, 25. januar 2019 - 08:43

Onsdag kunne AG fortælle historien Tanja Kristiansen, der kæmper for at få hjælp til sin søn med tale-vanskelligheder.

Og den slags sager, hvor familier ikke blot skal kæmpe for at klare hverdagen, men også kæmper med systemet, er ikke noget særsyn, lyder meldingen fra handicaptalsmandsinstitutionen.

- Familien har allerede en udfordrende dagligdag, og oven i det skal de også kæmpe for at få den hjælp, de har krav på, skriver Tilioq i en pressemeddelelse.

- Denne mors opråb er ikke enkeltstående.

Henvendelser til Tilioq

Hun henviser også til en sag fra efteråret, hvor en mor fortalte om de samme problemer. Og senest var der ombudsmandens kritik af en anden kommunes sagsbehandingstid.

- Disse historier understøttes af de henvendelser vi får i Tilioq, som igen understøttes af tilsynsrapporten som Sermersooq Kommunen fik kritik for. Uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen begrænser sig ikke til en kommune. Problemet findes i alle kommuner.

Facts på bordet

Fra Tilioq er meldingen, at flere tal og fakta er medicinen, der kan være med til at sætte fokus på problemerne. Handicaptalsmanden bakker således fuldt ud op om kollegerne fra MIO, der efterlyste viden om omfanget af angst og depression

- Dette problem går igen i det fleste områder inden for handicapområdet.

- Vi har ikke tal på hvor mange børn med handicap går ud af skolen uden en adgangsgivende eksamen. Vi har ikke tal på hvor mange børn i specialklasser har et handicap. Vi har ikke engang tal på hvor mange personer, der lever med et handicap i landet. Kort sagt, vi mangler de hårde fakta.

- Uden dem er det svært at arbejde målrettet for at komme problemerne til livs.

For der skal fakta på bordet for at råbe politikerne op.

- Uden valide data famler beslutningstagere i blinde. For det er svært at prioritere politiske indsatser og økonomiske midler, hvis vi ikke ved hvilke problemer der fylder mest i dagens Grønland.

Fraflytning

Tilioq mener også, at sagerne ramme lige ned i diskussionen om flugten fra Grønland.

- De førnævnte kvinder har begge tilkendegivet at de overvejer at flytte til Danmark i håb om at få bedre hjælp. Og heller ikke disse er enkeltstående historier. Alle forældre ønsker at give deres børn gode vilkår, handicap eller ej. At feje problemet af med, at vi er for få i landet til at skaffe den fornødne specialhjælp, kan vi ikke bruge til noget.