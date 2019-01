Forældre: Kommune svigter vores søn

Redaktionen Torsdag, 24. januar 2019 - 11:10

Det er tvivlsomt om femårige Steven kommer til at fejre sin første skoledag sammen med sine jævnaldrende til sommer. Han har problemer med sin tale på grund af øreproblemer, der begyndte allerede da han var spæd. Først da han var to år, fandt lægerne fandt ud af, at han hørte lyde som var under vand. Derfor fik han lagt dræn i ørene og fik fjernet mandlerne, og kunne først derefter begynde at udvikle et sprog. Men det går langsomt.

Det skriver avisen AG.

- Når børn bliver født, udvikler de sig blandt andet ved hjælp af deres hørelse. Sådan var det også for min søn. Men først efter han havde fået lagt dræn i ørerne, og der var han altså fyldt to år, siger Stevens mor, Tanja Kristiansen.

Lang ventetid

Familien har ikke fået noget ud af at tage kontakt til deres skiftende sagsbehandlere i kommunen, MISI (rådgivningscenter om børn og unge, red.), Dronning Ingrids Hospital, børnehave. Nu ved Tanja snart ikke hvad hun skal gøre.

I hele Grønland er der kun tre tale- og hørepædagoger og MISI har seks måneders ventetid, hvis der skal udarbejdes en dybdegående undersøgelse af barnet.

Læs den desperate moders beretning og kommunens og MISIs reaktion i avisen AG – få adgang via linket herunder: