Håndboldkvinderne spiller deres første kamp ved VM-kvalifikation

USA er kvindelandsholdets første modstander i gruppespillet, og kampen starter klokken 17.00 grønlandsk tid.

Mesterskaberne afholdes i Mexico City, hvor Grønland er i gruppe med, udover USA, Canada og Cuba. I den anden gruppe spiller Den Dominikanske Republik, Puerto Rico og hjemmeholdet Mexico.

Vinderen af turneringen kvalificerer sig til verdensmesterskaberne, der spilles i Japan senere på året.

Holdet er stærkere

Sermitsiaq.AG har talt med landstræner Johannes Groth forud for mesterskaberne.

- Stemningen i truppen er rigtig positiv, alle har det godt. Drømmen er, vi kvalificerer os til VM nu. Men vi må være realistiske med vores målsætninger, og målet er, at vi når en semifinaleplads ved denne turnering, siger Johannes Groth.

Holdet har trænet hårdt i de seneste to år, og landstræneren siger, at spillerne er mere klar end klar til at spille turneringen.

- Spillerne har mere rutine, vi har arbejdet på at være mere kyniske foran målet, og vi har arbejdet med spillernes selvtillid. Og nu har vi forberedt os langt bedre. Selvfølgelig bliver vi skuffet, hvis vi ikke når semifinalerne, men vi skal huske på, at vi har en langsigtet plan for holdet, og det er, at vi skal kvalificere os til VM om fem år, fremhæver han.

Tætpakket program

Grønland spiller igen i morgen, onsdag, hvor holdet møder det stærke hold, Cuba, mens de spiller deres sidste gruppekamp torsdag, hvor det grønlandske landshold møder Canada.

Semifinalerne plus finalen spilles i weekenden.