Håndboldkvinderne er klar til at modbevise kritikerne

De nordamerikanske mesterskaber i håndbold starter onsdag den 28. maj, og her deltager de grønlandske landshold i håndbold.

Holdet møder de grønlandske håndboldkvinder USA, Cuba samt Canada i gruppespillet. Holdets målsætning ved mesterskaberne er at nå semifinalen.

Sermitsiaq.AG har talt med Ivâna Meincke og Najaaja Lyberth, der er på det grønlandske landshold.

Dømt ude af lægerne

23-årige Ivâna Meincke er ellers blevet dømt til at aldrig skulle på håndboldbanen igen af lægerne efter knæoperationer på begge knæ. Nu har hun siden sidste år været fit for fight, og hun var med til at vinde grønlandsmesterskaberne sammen GSS sidste måned.

- Det er meget rørende for mig, for jeg er tilbage efter at have været skadet i fem år. Det er en drøm for mig at være med på landsholdet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at gøre det godt ved mesterskaberne, fortæller holdets stregspiller.

Skal nok nå en VM-plads

Hun mener, at holdet er stærk nok til at vinde turneringen i Mexico.

- Hvis vi kan spille det ypperste niveau tror jeg sagtens på, at vi kan nå en VM-plads. Det tror jeg fuldt ud på. Men vi ved, at vi kommer til at møde stærke lande, derfor skal alle spillere give alt for holdet, hvis vi skal nå en finaleplads. Jeg vil selvfølgelig blive skuffet, hvis vi ikke kvalificerer os til VM, men de andre lande spiller langt flere kampe end os. Men chancen kommer igen om to år, hvis vi ikke formår at nå en VM-plads, fremhæver Ivâna Meinche, og tilføjer:

- Jeg vil rigtig gerne spille VM for Grønland. Jeg vil gerne modbevise vores kritikere der siger, at vores landshold er spild af penge og at vi ikke kan klare os. Det giver mig motivation, når folk siger sådan mod os. Lægerne har jo sagt til mig tidligere, at jeg aldrig kan spille håndbold igen, men jeg er her nu, og det samme gælder for dem, der har kritiseret os. Jeg vil modbevise dem, at vi er stærke nok, og at vi nok skal nå en plads i verdensmesterskaberne. Måske sker det ikke denne omgang, men vi skal nok klare det.

Ekstra motivation

Landsholdsprofilen Najaaja A. Lyberth er 27 år, og spiller som playmaker.

Hun ser meget frem til mesterskaberne.

- Vi var meget ked af det, da vi ikke formåede at vinde en eneste kamp for to år siden. Der spillede vi ellers virkeligt fint, hvor vi i flere kampe var foran ved pausen. Men vi manglede det sidste skarphed og udholdenhed, som betød, at vi ikke formåede at vinde kampe. Det har vi arbejdet rigtigt meget på, siger hun.

Stærkt sammenhold

De manglende sejre ved VM-kvalifikationsturneringen for to år siden havde motiveret Najaaja A. Lyberth til at træne endnu hårdere.

- Det var ikke en særlig god følelse at tabe så mange kampe, derfor har vi trænet hårdere op til de kommende mesterskaber. Træningen har ikke kun foregået på håndboldbanen, det er også sket i træningscentrene og i svømmehallen. Vi har alle gjort fremskridt, fremhæver Najaaja A. Lyberth.

- Hvad er holdets største styrke?

- At vi har et stærkt sammenhold, og at vi kan blive ved med at bakke op af hinanden trods svære situationer, både inde- og udenfor banen. Vi er meget gode til at hjælpe hinanden, hvilket kan række os rigtigt langt, svarer Najaaja Lyberth.

De nordamerikanske mesterskaber fløjtes i gang tirsdag den 28. maj, og spilles ind til den anden juni.