Håndbold-Mia: Klar til at nappe VM-plads

Knud Fl. Larsen Lørdag, 11. maj 2019 - 11:02

28-årige Mia Egede Rasmussen er en af landsholdets mest erfarne spillere. Har spillet i Danmark i snart 13 år. For anden gang i karrieren har Mia Egede Rasmussen i de to sidste sæsoner tørnet ud for Lyngby HK. Klubben optræder i den danske 2. division. Klubben håbede på en tilbagevenden til 1. division i indeværende sæson. Det glippede.

Torsdag aften mødte Lyngby HK hjemme i Lyngby i pokalturneringen ligaholdet Nykøbing Falster Håndbold. Det var selvfølgelig en stor mundfuld. Mia Egede Rasmussen og Lyngby HK slap dog hæderligt fra opgøret med et nederlag på 20-34.

Jeg elsker det her spil

- Jeg har tit tænkt på, at jeg skal tilbage til Grønland. Jeg savner landet og jeg savner min familie fortæller Mia Egede Rasmussen og fortsætter:

- Jeg elsker at spille håndbold. Så lidt endnu er det håndbolden, der vinder. Jeg vil nu give håndbolden den sidste chance og forsøger at finde en klub, hvor træningsmiljøet er på et højere niveau end her i Lyngby, siger hun.

Som altid spiller Mia Egede Rasmussen højre back.

Mia Egede Rasmussen er udannet fysioterapeut og har sin egen klinik i et klinikfællesskab, som hun har lejet sig ind i for et år. Så, når den aftale udløber, er det lige meget, hvor i Danmark det bliver.

Der har været mulighed for at komme til Færøerne og fortsætte karrieren. Mia Egede Rasmussen har dog takket pænt nej tak.

Kvalifikationskampene i Mexico

- Målsætningen er jo, at vi skal i semifinalen. Selvfølgelig bliver det svært, men muligheden er der.

Grønland er i den indledende pulje sammen med Cuba, USA og Canada. De to bedste fra de to puljer går videre til semifinalerne.

Mia Egede Rasmussen er ikke i tvivl:

- Cuba er det stærkeste hold, så det bliver svært. Vi har tidligere vundet over USA, men også tabt til dem. Så chancerne er vel 50-50. Canada kender jeg ikke meget til.

Vi har et godt landshold

- Jeg synes, at vores hold er blevet meget bedre de senere år. Vi er alle blevet mere voksne. Stammen har i de senere år været næsten den samme. Der er en god balance mellem de unge og os ”lidt ældre”. Vi er fem, der spiller i Danmark og det hærder. Ikke mindst så synes jeg, at vi har et fantastisk sammenhold, slutter Mia Egede Rasmussen.

Kampene afvikles i perioden 27.maj til 3. juni. Landsholdet samles i København i nogle dage, inden truppen den 24. maj rejser til Mexico.