VM-kvalifikation: Top fire-placering er målet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 30. marts 2019 - 08:07

Den første nordamerikanske VM-kvalifikationsturnering i håndbold spilles for første gang.

Her deltager det grønlandske kvindelandshold ved turneringen, hvor holdet skal forsøge at kvalificere sig til verdensmesterskaberne. Kvindelandsholdet har deltaget én gang tidligere ved VM, hvor det skete i 2001. Dengang sluttede holdet som nummer 24.

VM-kvalifikationsturneringen skal spilles i Mexico fra 27. maj til 3. juni, hvor der spilles om én VM-plads.

Går efter bronzekamp

Sermitsiaq.AG har talt med landstræner Johannes Groth forud for kvalifikationsturneringen.

- Vi går efter at være blandt de fire bedste i turneringen, afslører han, der samtidigt oplyser, at landsholdet har en femårs strategiplan.

- Hovedmålet i den kommende kvalifikationsturnering er, at vi skal spille bronzekamp, spille finale om to år, mens vi går efter at vinde kvalifikationen og kvalificere os direkte til verdensmesterskaberne om fire år. Det er vores målsætning for de kommende år, men vi ved alt kan ske i løbet af en kvalifikation. Det er ikke umuligt at vinde turneringen i juni, men vi må også være realistiske med vores målsætninger, fortæller Johannes Groth.

Mange gode spillere

Han er glad for, at der er fremgang hos kvinderne.

- Det bliver sværere og sværere at udtage spillerne, da bredden bliver større hvert år der går. Der er en masse unge spillere, der gør det godt, hvor de godt kan være med på landsholdsniveau, siger Johannes Groth.

Landsholdet på 18 spillere er på træningsophold i Ikast i disse dage, hvor holdet blandt andet skal spille to træningskampe. Kort tid efter deres tur udtages det endelige trup til Mexico, hvor 16 spillere skal udtages.