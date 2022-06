Håndbold: Dramatisk opgør mellem Grønland og Cuba endte uafgjort

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 28. juni 2022 - 08:44

- I denne kamp blev vores drenge til mænd.

Det siger landstræner for herrelandsholdet Johan Zanotti til Sermitsiaq.AG, efter mandagens kamp mod Cuba, der endte uafgjort 27-27 ved VM-kvalifikationsturneringen i Mexico.

Cuba førte i hele anden halvleg, og var foran med fem mål undervejs. Men i slutningen af kampen kom Grønland tættere og tættere på og fik kontakt til sidst. Målvogter Isak Olsen leverede flere vigtige redninger, forsvaret fungerede bedre og de grønlandske spillere udnyttede deres chancer.

Manglende rutine

Landsholdsprofilen Minik Dahl Høegh siger, at kampen var virkelig hård for alle spillere.

- De cubanske spillere er virkelig stærke. Vores forsvarsspil fungerede bedre, især i starten af kampen, hvor vi har haft fokus netop dette område. Flere af vores udskiftningsfejl kostede os dyrt, da vi fik flere to minutters udvisninger. Vi havde 100 procents chancer til allersidst, men på grund af manglende rutine, hvor vi skulle have hold bedre på bolden, smed vi den væk, fortæller Minik Dahl Høegh til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Håndbold: Herrelandshold taber første kamp i Mexico

Men han er mere end stolt over deres kamp.

- I kampen beviste vi, at vi sagtens kan være med. En af de cubanske spillere har spillet med i Champions League i Europa mens de andre også spiller på det højeste niveau. Vi kæmpede for vores flag, og vi spillede som et hold. Vi har stadig muligheder, og vi har ikke overgivet os, fremhæver han.

Stolt over spillerne

Landstræner Johan Zanotti er ligeledes stolt af sine spillere.

- Kampen blev en mega fysisk kamp som blev spillet med en mega høj intensitet og hjerte. Jeg er meget stolt over spillerne, og en aften som denne viser, at der er mange ting, som kan bygges videre på, lyder det fra landstræner Johan Zanotti.

LÆS OGSÅ: Herrelandshold drager til Mexico for at sikre sig en VM-plads

Den uafgjorte resultat betyder, at det grønlandske landshold skal vinde deres kamp mod Mexico tirsdag aften, hvis holdet skal nå finalen, og stadig have mulighed for at kvalificere sig til verdensmesterskaberne.

Mexico tabte deres kamp mod USA med 20-30, hvilket sender USA videre til finalen.

Kampen mellem Mexico og Grønland fløjtes i gang klokken 21.00 grønlandsk tid.