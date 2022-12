Håbet genoplives: Naja Zeeb Pedersen henvises til behandling i Danmark

Anders Rytoft Tirsdag, 13. december 2022 - 07:44

45-årige Naja Zeeb Pedersen er forpustet, da hun bevæger sig op ad trapperne i mediehuset.

- Jeg kan næsten ikke trække vejret, siger hun og smiler.

Tilbage i oktober fik Naja Zeeb Pedersen den nedslående besked om, at hun skulle vende hjem til palliativ behandling i Nuuk. Der var ikke mere at gøre. Eller rettere sagt: Der var ikke mere, som visitationsnævnet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen ville gøre.

Naja Zeeb Pedersen, som er syg med kræft, var ellers blevet henvist til en eksperimentel behandling af lægen på Rigshospitalet i København. Et sidste håb, som blev slukket af visitationsnævnet, der som udgangspunkt ikke prioriterer denne behandlingsform.

Det forklarede formanden for visitationsnævnet dengang til Sermitsiaq.AG:

- Vi er nødt til at vælge, hvad midlerne og kræfterne skal bruges på.

Råber og skriger

Naja Zeeb Pedersen og hendes mand sad tilbage med følelsen af svigt.

- Det er kun et spørgsmål om tid, før jeg er færdig, konstaterede hun chokeret.

I dag har chokket lagt sig. Selvom hun får mere medicin og en højere dosis smertestillende, så har hun i kølvandet på Mimi Karlsens seneste udmelding genfundet håbet.

Kræftbehandling udvides nemlig til samme niveau som i Danmark, herunder eksperimentel behandling. 7. december - allerede dagen efter - er Naja Zeeb Pedersen igen blevet henvist til Rigshospitalet.

- Det er vildt, at jeg skulle sendes hjem til smertebehandling, fordi de ikke kunne hjælpe mig mere. Jeg tænkte, nu er det slut. Hvorfor har de ikke givet mig lov noget før? Hvorfor vente til, at man råber og skriger? Der er mennesker, som måske kunne være blevet helbredt i stedet for at være blevet begravet, siger Naja Zeeb Pedersen.

Fortrøstningsfuld

Hun ved ikke, hvornår hun kan rejse til Danmark og starte i behandling, men hun håber og forventer, at Rigshospitalet vender tilbage meget snart. Naja Zeeb Pedersen er medtaget, men føler sig stærk. Hun har for nylig været til palliativ smertebehandling på Sana i 14 dage. Smerterne har været uudholdelige.

- Hvis vi får en besked fra Rigshospitalet, hvor der står, at den ikke længere går, fordi at der nu er gået for lang tid, så bliver man skuffet og gal, siger Rune Zeeb Pedersen.

Han tilføjer, at han dog er fortrøstningsfuld. Det samme er Naja Zeeb Pedersen. 9. november fyldte hun 45 år.

- Det føltes godt at have fødselsdag. Jeg troede ikke, at jeg ville være her. Det har jeg været i tvivl om flere gange, siger Naja Zeeb Pedersen.

Hun er her stadig. Og snart er hun forhåbentlig i Danmark.