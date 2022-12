Kræftbehandling udvides til samme niveau som i Danmark

Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. december 2022 - 08:59

En artikel om kræftsyge Naja Zeeb Pedersen har fået debatten om kræftbehandling herhjemme til at blusse op. Hun fik afslag om eksperimentel behandling som potentielt kunne være livsforlængende i hendes tilfælde, og som var blevet anbefalet af det danske sundhedsvæsen.

Frem til i dag har reglen været at borgere, der rammes af kræft, modtager tilbud om kirurgisk behandling eller anden standard behandling med fokus på helbredelse.

Hvis behandlingen ikke viser sig tilstrækkelig effektiv til at helbrede patienten, tilbydes der i nogle tilfælde andre behandlingsformer, det skriver naalakkersuisut i en pressemeddelelse om den øgede behandling.

- Disse behandlinger kan i nogle tilfælde have helbredelse som mål, men i andre tilfælde gives behandlingen med henblik på at opnå lindring eller et livsforlængende sigte Ikke alle tilgængelige behandlingsmuligheder har dog være en mulighed for patienter her i landet.

Efter en evaluering foretaget af Sundhedsvæsenet og Departementet for sundhed har Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen, besluttet at Sundhedsvæsenet foreløbig indtil udgangen af juni 2023 skal udvide adgangen til kræftbehandling til samme niveau som personer i Danmark modtager.

Skal vurdere fremtidigt behandlingsniveau

Det drejer sig både om behandling her i landet og i Danmark. Sermitsiaq forsøger at få et interview med Mimi Karlsen om, hvilke behandlingsformer det kommer til at omfatte og, om det omfatter eksperimental behandling, som blev afvist til Naja Zeeb Pedersen.

Initiativet med den udvidede behandling sker med henblik på at afdække de langsigtede praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser såfremt dette behandlingstilbud indføres permanent, således at dette kan indgå i de politiske drøftelser.

- Med udvidelsen af behandlingstilbuddet får vi de nødvendige oplysninger for at Naalakkersuisut på et oplyst grundlag kan vurdere hvilket behandlingsniveau på kræftområdet vores borgere skal kunne modtage i fremtiden, udtaler naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen (IA).