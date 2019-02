Grønnedal: Fjernelse af olie starter til sommer

Walter Turnowsky Fredag, 08. februar 2019 - 10:02

Forsvaret holder øje med olieforureningen og denne sommer vil man starte forsøget med at fjerne.

- Forsvaret er helt opmærksom på problemet med olieforureningen og monitorer løbende om der sker udslip til fjorden, fortæller Frank Rasmussen, der er er drift- og miljøchef ved Kommuneqarfik Sermersooq.

- Skulle der ske et udslip, vil der blive lagt flydespærringer ud, forklarer han.

Kommuneqarfik Sermersooq og forsvaret har i halvandet år samarbejdet om oprydningen på Grønnedal. En del af de bygninger, som ikke længere skulle bruges, er blevet fjernet ligesom affald er blevet ryddet væk.

Kompliceret proces

Jollefiskerne fra Arsuk har overfor Sermitsiaq.AG kritiseret, at der stadig mangler at blive ryddet op i en hel del af forureningen efter de militære aktiviteter.

- Jeg forstår godt fiskernes kritik, men vil samtidigt understrege, at vi har et løbende og godt samarbejde med forsvaret om oprydningen. Vi forsøger at være på forkant, men det tager sin tid at rydde op.

Især olieforureningen er det ikke så helt ligetil at rydde op efter. Det skyldes til dels, at der ligger to former for olieforurening i Grønnedal. Dels ligger der lommer af flydende olie dybt nede i jorden og dels er der områder, hvor selve jorden er forurenet. Det kræver forskellige metoder at fjerne de to former for forurening.

- Forsvaret er i gang med at finde de rette tiltag. Til sommer starter man så de første forsøg på at fjerne olie i Grønnedal, forklarer Frank Rasmussen.

Dumpet affald

Arsuk-fiskerne har ligeledes peget på, at der igennem årene er blevet dumpet forskelligt affald i fjorden. Frank Rasmussen forklarer, at denne oplysning er givet videre til forsvaret. Derudover skal han i marts mødes med fiskerne i Arsuk, så han kan få mere præcis dokumentation for, hvor der ligger dumpet affald.

- Ved samme lejlighed vil jeg forklare, hvad der er planlagt af oprydning og hvad der kommer til at foregå. Og jeg vil høre på, hvad fiskerne kender til af forureningsproblemer.

Fiskerne har desuden peget på den ammunition, der igennem årene er havnet i fjorden i forbindelse med skydeøvelser. Her forklarer Frank Rasmussen, at det straks er mere vanskelligt at undersøge, hvorvidt det udgør et miljøproblem.

- Det er mere diffust, men vi er dialog med forsvaret om, hvorvidt vi kan udpege områder, hvor der er blevet skudt meget, og som vi så kan monitorere.