Arsuk-fiskeren bekymrede for miljøet

Walter Turnowsky Onsdag, 06. februar 2019 - 07:24

Arsuk-fiskerne er bekymrede for den forurening som de tidligere og nuværende miltære aktiviteter ved Grønnedal efterlader.

De mener, at alene skydeøvelserne har efterladt så store mængder jern og bly på havbunden, at det udgør et miljøproblem.

- Det ligger lige der, hvor vi fisker, så vi mener naturligvis, at det skal fjernes, siger Kunuk Albrechtsen, der udtaler sig på vegne af jollefiskerne i Arsuk.

Derudover peger fiskerne på, forsvaret igennem årene har dumpet gamle både, køretøjer, gamle kæder, plader og andre ting. Fiskerne oplever jævnligt, at de få den type 'fangster' på deres langlinjer.

- Vi mener, at der skal ryddes op på havbunden, affaldet skal fjernes og jorden skal renses i dybden, Kunuk Albrechtsen.

Derudover konstaterer jollefiskerne jævnligt en lugt af brændstof nær Grønnedal, og de har derfor en mistanke om, ar fortsat siver brændstof ud i havet.

Fiskerne bragte emnet op ved et borgermøde, som Arktisk Kommando for nyligt har afholdt i Arsuk. Men da borgermødets tema var skydeøvelserne i Arsuk-fjorden, følte de ikke, at de fik svar på deres miljø-bekymringer.

- Selvom møde handlede om skydeøvelserne, så har vi noteret os om bekymringen for forurening og vil tage sagen videre, siger presserådgiver Ida Suhr Birkemose fra Arktisk Kommando.

- Vi har allerede givet oplysningerne videre til Kommuneqarfik Sermersooq.