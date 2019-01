Hjort til Arsuk-fiskerne: Det er nødvendigt at skyde

Walter Turnowsky Mandag, 28. januar 2019 - 17:09

Der er opstået en konflikt mellem Arktisk Kommando og fiskerne fra Arsuk om de skydeøvelser som Arktisk Kommando afholder i fjorden.

Fiskerne kræver et totalstop for skydeøvelserne; men det skal de ikke regne med, fastslår forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Som forsvarsminister er jeg nødt til at sige, når man har et forsvar, kan så skal de også øve sig, og der betyder, at det er nødvendigt at kunne skyde, siger han til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Arsuk-fiskere i konflikt med Arktisk Kommando

Aaja Chemnitz Larsen (IA) har opfordret til, at man indgår i en dialog om problemet, og det er Claus Hjort Frederiksen (V) da heller ikke afvisende overfor.

- Selvfølgelig skal der tages hensyn, og der håber jeg, at fiskerne kan få en snak med Arktisk Kommando om de her ting, lyder meldingen.

LÆS OGSÅ: Forsvarsministeriet kendte til konflikt med Arsuk-fiskerne

Claus Hjort Frederiksen (V) fastslår dog, at prioriteten for ham er, at Arktisk Kommando har gode muligheder for at træne.

- Man kan ikke bare lukke øjne og sige: Vi har et forsvar, men de må ikke øve sig fordi det larmer eller forstyrrer fiskene.