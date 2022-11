Grønlandske diabetikere har særlig arvelig diabetestype

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. november 2022 - 10:44

Næsten hver tiende patient med diabetes i Grønland har en diabetestype, der er særlig arvelig. Mere præcist er det syv procent af patienter med diabetes i Grønland, der har den type diabetes.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som er foretaget af Steno Diabetes Center Grønland i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen.

I undersøgelsen har mere end 4.000 voksne grønlændere deltaget, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Typen findes kun hos inuit

Undersøgelsen har slået fast, hvor stor en andel af diabetes-patienter i Grønland har typen ”MODY”. ”MODY” står for ”Maturity-Onset Diabetes of the Young”, som er arvelig og som typisk findes i flere generationer.

FAKTA OM MODY MODY er en gruppe, der rummer 14 forskellige sjældne diabetestyper. Hver af de 14 typer skyldes mutationer i ét af de 14 gener. De mest udbredte MODY typer er MODY1, MODY2, MODY3 og MODY5. Den grønlandske form er MODY3 med en ændring i arveanlægget i et gen der hedder HNF1A.

Ved MODY3 ses typisk nedsat insulinproduktion på grund af dårlig omsætning af sukker i de insulinproducerende celler. MODY3 behandles mest effektivt med tabletbehandling (glimepirid) som frigiver insulin fra bugspytkirtlen. Glimepirid anvendes i dag sjældent i behandling af type 2 diabetes. Kilde: Steno Diabetes Center Grønland

- Hvis én person i familien får konstatere en specifik type MODY, kan en gentest derfor afsløre, om flere i familien har den samme type MODY. Denne type diabetes opstår ofte hos personer under 30 år, og ofte hos slanke personer, lyder det i en pressemeddelelse.

Den type diabetes findes kun blandt inuitbefolkninger. Undersøgelsens resultater glæder lægefaglig chef for Steno Diabetes Center Grønland, Michael Lynge Pedersen:

- Det er en fantastisk nyhed. Det betyder, at vi i praksis kan give den enkelte patient en meget mere præcis behandling. Det vil komme mange patienter i Grønland til gavn, hvilket glæder mig meget, siger Michael Lynge Pedersen.

Billig og nem behandling

Ifølge Steno Diabetes Center Grønland får personer med MODY stillet den forkerte diagnose i første omgang. De fleste betragtes som type 2 diabetes, fordi de stadig producerer insulin, men unge med MODY diabetes vil ofte få diagnosen type 1, og blive behandlet med insulin.

Ud over de syv procents af diabetikerne der har MODY, så findes andre kendte former for MODY diabetes hos op til to procent af personer med diabetes, og den samlede forekomst af MODY er dermed langt hyppigere hos inuit end i vestlige befolkninger, hvor MODY diabetes findes hos onkring to procent af personer med diabetes, lyder det.

- Det er gode nyheder for behandlingen af diabetes i Grønland, fordi de fleste med MODY kan behandles med en simpel og billig tabletbehandling og undgå insulin og andre mere komplekse former for diabetesbehandling. Derfor tilbyder vi nu systematisk genetisk undersøgelse for MODY til familiemedlemmer, når vi finder personer med MODY diabetes, siger overlæge og professor ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Marit Eika Jørgensen.