Særlig grønlandsk diabetes-risiko kan minimeres med motion

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 29. april 2021 - 10:57

Forskere fra Grønland og Danmark har fundet frem til, at simpel fysisk aktivitet kan holde en særlig génvariants negative sundhedseffekter på afstand, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Vi er meget begejstrede over vores resultat, som har potentialet til at kunne forbedre livet for mange mennesker med type 2 diabetes i den arktiske region, siger Torben Hansen fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research (CBMR) på Københavns Universitet.

Dramatisk stigning

Over de seneste 25 år er der sket en dramatisk stigning i antallet af personer med type 2 diabetes i den grønlandske befolkning. Tilbage i 2014 fandt forskere ud af, at omkring fire procent af befolkningen har en særlig genmutation, TBC1D4, som gør bærere dårligere i stand til at kontrollere deres blodsukker.

Konsekvensen kan blive, at disse personer risikerer at udvikle nerveskader, blindhed og hjertesygdomme, fremgår det.

Det nye studie blev sat i gang for at undersøge, om fysisk aktivitet kan hjælpe bærere af genmutationen til bedre at kontrollere deres blodsukker. Forskerne brugte blandt andet data fra 2.655 grønlændere fra tidligere befolkningsundersøgelser af sundheden i Grønland, fremgår det af pressemeddelelsen.

Mere præcis behandling

- Vores resultat åbner for mere præcis behandling i form af motion. Det kan gavne de 3,8 procent af inuitbefolkningen, som har to kopier af genmutationen, siger postdoc Theresia Schnurr fra CBMR.

Det er forskernes håb, at man kan udføre et egentligt motions-interventionsforsøg blandt grønlændere for at kunne vurdere betydningen af motion for disse mennesker helt specifikt.

- Men forskerne mener alligevel, at deres foreløbige resultater kædet sammen med, hvor udbredt den genetiske mutation er i Grønland, giver et positivt perspektiv for de tusinder af mennesker der lever med diabetes i den arktiske region, står der i pressemeddelelsen.

Forskerne bag

Det nye studie er blevet til i et samarbejde mellem Torben Hansens forskningsgruppe, Grønlands Universitet, Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet samt Steno Diabetes Center Copenhagen. Studiets resultater er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia.