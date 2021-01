Grønland er coronafri igen

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 22. januar 2021 - 14:01

Alle, der har være smittet med coronavirus er nu raskmeldte.

Det viser en opgørelse på landslægeembedets hjemmeside nun.gl.

Siden starten af marts 2020 har der været i alt 30 smittede i landet. Alle er raskmeldte. I alt er der foretaget 17.382 tests.

Den sidste person, der er konstateret smittet med coronavirus var i Uummannaq. Omkring ti personer, der havde været tæt på vedkommende blev testet, og alle tests viste sig at være negative.

LÆS OGSÅ: Den smittede i Uummannaq er sundhedsmedarbejder

Risiko for smitten kommer ind

Efter at have lukket ned for indrejsende til den 12. januar 2021 har selvstyret valgt at hente alle rejsende ind fra Danmark.

Myndighederne frygter, at en eventuel smittet med britisk coronavariant kan kickstarte epidemien i Grønland. Den britiske variant af coronavirus vurderes til at smitte langt mere end den kendte variant, og den breder sig i Danmark.

LÆS OGSÅ: Selvstyret vil have alle hjem NU

Derfor har Selvstyret valgt at lukke for al indrejse fra Danmark efter i dag. Al indrejse frem til slutningen af februar vil overgå til myndighederne. Det betyder, at alle, der ønsker at rejse, fremover skal vurderes af coronasekretariatet.

Myndighederne har den seneste tid varslet om flere indrejsende på kort tid, da mange herboende havde valgt at tage på juleferie i Danmark og derfor skulle ind i landet igen.