Selvstyret vil have alle hjem NU

Merete Lindstrøm / Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 07. januar 2021 - 13:59

Situationen i Europa er nu så alvorlig at Selvstyret ser sig nødsaget til at sadle om i forhold til den strategi der var lagt med at udskyde folks hjemrejse fra Danmark efter juleferien.

Derfor skal alle personer med folkeregisteradresse i Grønland, komme hjem hurtigst muligt, så nedlukningen, hvor der kun er myndighedsflyvninger, kan forlænges til og med minimum hele februar.

Det betyder, at der efter de planlagte afgange i denne uge og fra på mandag skrues markant op for antal flyvninger fra Danmark. I alt vil der være elleve afgange fra Danmark til Grønland i løbet af to uger.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser, at myndighederne i Danmark regner med at smittetrykket stiger voldsomt i slutningen af januar på grund af den mere smittefarlige coronamutation fra Storbritannien.

De omkring 1.000 rejsende, der i sidste uge fik at vide, at deres hjemrejse til Grønland er udsat til efter 12. januar, skal derfor hjem hurtigst muligt, oplyser coronastaben.

Man skal fortsat have en negativ test i hånden før indrejsen. Testen skal fremover være højst tre dage gammel, og de indrejsende skal fortsat være i fem dages karantæne samt blive re-testet, før de kan begive sig ud blandt befolkningen. De nye regler for test vil blive kundgjort i en ny bekendtgørelse snarest.

Kun myndighedsrejser

Når alle personer er kommet tilbage til landet og frem til slutningen af februar vil der kun være indrejse for de mest nødvendige myndighedsflyvninger.

I princippet vil der fortsat være fri mulighed for at rejse ud af Grønland, men ingen garanti fro at kunne rejse ind til Grønland igen.

Kritisk sygdom og dødsfald i nærmeste familie vil være nogle af de kriterier, der skal opfyldes, før man kan få lov til at rejse ind i landet efter den 22. januar.

Coronastaben anbefaler de grønlandske studerende, herunder efterskoleelever, fortsat at blive i Danmark. Bekymrede forældre til mindreårige efterskoleelever kan kontakte uddannelsesstyrelsen med spørgsmål.

Mere smitsom corona truer

Den nye engelske variant af coronavirus er væsentligt mere smitsomt end den oprindelige version, og i løbet af den seneste uge er udbredelsen af den nye variant i Danmark firedoblet.

- Smitten af den nye variant coronavirus vokser eksplosivt i Danmark, og det sidste vi ønsker er at få den variant her til landet. Derfor vurderer vi nu, at det er mere sikkert at få vores borgere hjem hurtigst muligt, så de får den mindst mulige risiko at blive smittet med den engelske variant, siger landslæge Henrik L. Hansen.

Derfor opfordrer landslægen, at de grønlændere, der skulle befinde sig i Danmark nu, holder sig isoleret mest muligt, for på den måde at undgå at tage smitten med hjem til Grønland.

Samtidig opfordres de kommende indrejsende om at være meget meget bevidste om karantæne når de kommer hjem.

Coronastaben er i gang med at tage kontakt til de personer, der har en billet til Grønland med henblik på at rykke billetten.

De personer, der skulle have en billet til Grønland i februarmåned får en automatisk refundering, oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim. Ruten fra Danmark til Grønland vil være lukket for rejser frem til slutningen af februar.