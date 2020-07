GM: KAK holder møde med partier

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 27. juli 2020 - 10:11

De seneste mange måneder har KAK, Grønlands Fodboldforbund, arbejdet på at nå frem til løsninger, så mesterskaber i fodbold kan afvikles efter planen. Til at starte med blev mesterskaberne udskudt til august. Men det er usikkert, om mesterskaberne kan nå i mål, da Naalakkersuisut netop har forlænget forsamlingsrestriktionerne frem til slutningen af året.

KAK indgår nu dialog med partilederne, for at finde en holdbar løsning og som et led i forsøget på at starte en dialog med Selvstyret.

- De er meget ansvarlige mennesker, der ønsker at arrangere et ansvarligt arrangement. De er klar til at indrette sig efter eventuelle retningslinjer og regler de skulle gå og forholde sig til, siger Tillie Martinussen, der deltog ved dialogmødet med KAK og fortsætter:

- Der skal helt klart bedre kommunikationsgange til, for som det ser ud nu, så ser det ud til, at der er nogen, der har tabt bolden under kommunikationen, siger hun.

Stigende billetpriser

KAK oplyser på deres Facebookside, at de fortsætter med at forsøge sig med dialog:

- Vi arbejder på at der kan holdes mesterskaber og forsøger at indgå dialog med alle parterne og på nuværende tidspunkt med politikerne og øvrige embedsmænd, siger Finn Meinel, formanden for KAK.

Det er ikke kun forsamlingsforbuddet, der sætter ben for afvikling af mesterskaber i fodbold. Også billetpriser stiger fra dag til dag, hvilket kan ende med at blive en dyr affære for klubberne, påpeger medlem i Inatsisartut, Tillie Martinussen.

Ingen dialog

Det er endnu ikke lykkes KAK at starte en holdbar dialog med Selvstyret om en eventuel afvikling af mesterskaberne.

Både politikere fra koalitionspartierne og fodboldhold har kritiseret Selvstyrets manglende vilje til at finde en løsning for afvikling af GM i fodbold.

- Kort fortalt, så arbejde KAK med at finde løsninger for at der kan holdes GM og som situationen er lige nu, også må vi arbejde videre som vi har gjort indtil videre. Det skal understreges, at det er Naalakkersuisut, der har den sidste afgørende rolle i denne situation for at GM’erne kan blive til realitet, og ikke KAK , siger Lars Jørgen Petersen, sekretariatsleder i KAK.

Samtlige partiledere blev inviteret til et dialogmøde til KAK fredag den 24. juli. IA’s formand, Muté B. Egede, formand for Samarbejdspartiet Tillie Martinussen og Pele Broberg fra Partii Naleraqs repræsentant deltog ved mødet. Ingen af koalitionspartiernes repræsentanter mødte op.