GM i fodbold udskudt på ubestemt tid

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 28. juli 2020 - 12:43

Det er fortsat stor usikkerhed, om der skal afholdes grønlandsmesterskaber i fodbold i år.

Fodboldforbundet KAK er blevet meddelt fra Selvstyret tirsdag, at forbundet får svar på, om der kan spilles fodboldmesterskaber, tidligst 1. august. Derfor tager KAK konsekvensen og udskyder mesterskaberne på ubestemt tid.

Det har ellers været planen, at mesterskaberne skulle afvikles i uge 34 og 35.

Tre mulige scenarier

KAK's GM-koordinator Minik Jeremiassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at forbundet har søgt om tre mulige scenarier, hvordan mesterskaberne kan afholdes.

- Det første scenarie er, at herrernes mesterskaber skal afvikles i Ilulissat. Hvis det ikke er muligt at gennemføre, har vi søgt om at dele mesterskaberne, så der kunne afholdes mesterskaber for både Nordgrønland og Sydgrønland. Den sidste scenarie, som vi har søgt om er, at der afvikles knock-out kampe, så turneringen bliver en cup-turnering, mellem nærliggende byer, forklarer Minik Jeremiassen.

Kæmper for at afvikle mesterskaber

- Er det realistisk at afvikle mesterskaber i år?

- Det er ikke i vores hænder, om mesterskaberne skal afvikles. Det er Selvstyret, der afgør, om det skal ske. Vi har derfor søgt om de tre muligheder, da vi kæmper for at få afviklet kampe, og vi håber meget på, at vi får grønt lys til at afvikle mesterskaberne, lyder det fra KAK's GM-koordinator Minik Jeremiassen.