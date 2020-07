Fodbold: Otte hold er klar til GM, men...

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 20. juli 2020 - 13:11

Mesterskaberne i mændenes fodbold var planlagt til at blive afviklet i Ilulissat til august.

Derfor blev der afviklet kvalifikationskampe, der var opdelt efter kommunegrænserne for at imødekomme myndighedernes krav om forsamlingsforbud i år.

Disse hold er gået videre efter kvalifikationsrunderne:

N-48 - Avannaata Kommunia (hjemmeholdet)

FC Malamuk – Avannaata Kommunia

G-44 – Kommune Qeqertalik

FC Aqisseq – Kommune Qeqertalik

Aqissiaq – Qeqqata Kommunia

B-67 – Kommuneqarfik Sermersooq

IT-79 – Kommuneqarfik Sermersooq

Eqaluk-54 – Kommune Kujalleq

Det er dog usikkert, om GM bliver til noget. Forsamlingsforbuddet er nemlig forlænget til den 31. december 2020.

- Vi vil hermed meddele, at Selvstyrets meddelelse, som blev fremlagt d. 16. juni, indeholder, at man må kun holde turneringer kommunevis frem til d. 31 december. Det betyder, at bekendtgørelsen er forlænget vedr. forsamlinger. Dette resulterer i, at man ikke kan holde slutrunder herunder grønlandsmesterskaberne, oplyser KAK på deres Facebookside mandag.

KAK har dog til hensigt at undersøge muligheden for gennem en dialog med Selvstyret at finde frem til en løsning, som kan være til gavn for spillere og KAKs medlemmer.

- Bestyrelsen i KAK drøfter muligheder i disse dage, og håber at vi kan komme med et klart melding i de nærmeste dage, hvad der kommer til ske i de kommende måneder, oplyser KAK.

Forsamlingsforbuddet på maksimalt 250 mennesker til udendørs arrangementer og maksimalt 100 mennesker samlet til indendørs arrangementer er forlænget frem til årets udgang.

Forbuddet skal være med til at begrænse smittespredningen af coronavirus i Grønland.