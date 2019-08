GIF om skoler: Fysisk aktivitet - ikke økonomisk straf

Walter Turnowsky Fredag, 23. august 2019 - 08:22

Grønlands Idrætsforbund vil også gerne biddrage til debatten om, hvordan folkeskolerne kan få et hårdt tiltrængt løft. I den forbindelse henviser forbundet til erfaring og forskning, der viser, at børnene klarer sig bedre i skolen, hvis de i højere grad får lov til at udfolde sig fysisk.

Naalakkersuisut har overvejelser om at skære i kommunernes bloktilskud, hvis skolerne ikke lever op til kravene. Den idé tror GIF dog ikke meget på.

- Umiddelbart lyder en incitamentsstruktur, hvor kommuner beskæres i deres bevilling, hvis resultaterne på folkeskoleområdet ’er mindre gode’ ikke som en farbar vej, hvis målet er at styrke folkeskolen, siger GIF's formand Nuka Kleemann.

Seks timer idræt og fysisk aktivitet i matematiktimen

Han mener, at skolen er udfordret på mange områder og at dette kræver målrettede indsatser og investeringer. Og en af investeringerne kan være, at undersøge, hvordan fysisk aktivitet kan få børnene til at lære lettere.

- Internationale undersøgelser dokumenterer, at fysisk aktivitet kan forbedre indlæringsevnen og styrke børns motoriske udvikling samt modvirke fedme og diverse livsstilsygdomme. De viser også at fysisk aktivitet er med til at skabe fællesskaber, der gavner børnenes sociale liv og trivsel.

- Et godt eksempel er Svendborgprojektet – verdens største og længstvarende forskningsprojekt indenfor betydningen af øget fysisk aktivitet for børn og unges sundhed. Her viser resultater, at ved at øge antallet af idrætstimer fra to til seks ugentlige timer samt ved at integrere fysisk aktivitet i øvrig undervisning (eksempelvis i matematikundervisningen), så højnedes elevernes indlæringsevne med hele 68%. Derudover blev antallet af svært overvægtige reduceret fra fire til to elever per klasse.

- Tankevækkende resultater og lignende positive historier af effekten af øget fysisk aktivitet kan også findes fra enkelte skoler her i landet.

’Verdens mest fysisk aktive land’

- Så Grønlands Idrætsforbund vil gerne opfordre til, at man i arbejdet for en bedre folkeskole også kigger på fysisk aktivitet, som et middel til at styrke folkeskolen – fordi vi kan se, at det virker, siger Nuka Kleemann.

Han understreger, at mere fysisk aktivitet ikke kun gavner i folkeskolen, men også har en række andre samfundsmæssige gevinster. Generelt er niveauet for fysisk aktivitet blevet lav i Grønland, men det vil GIF gerne lave om på.

- Derfor har GIF sat en vision om at vi skal være verdens mest fysisk aktive land. Det er en ambitiøs vision, det ved vi. Men ikke desto mindre noget, vi vil sætte alt ind for at nå.

For at komme visionen nærmere holder GIF konferencen ’Verdens mest fysisk aktive land’ 14.-15. november.