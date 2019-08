Finanslovsforslag 2020: IMAK kritiserer Vittus’ forslag

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 15. august 2019 - 15:34

For at få bedre resultater i folkeskolen vil Naalakkersuisut arbejde for at indføre et system, hvor kommunerne vil miste penge fra Selvstyret, hvis ikke resultaterne i deres folkeskoler er gode nok.

Det oplyste naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) i forbindelse med præsentation af forslag til finanslov for 2020.

- Det ligner nærmest panik før lukketid, siger formand for IMAK Birthe Møller Therkildsen ifølge en pressemeddelelse og tilføjer:

- Sådan løfter man ikke den grønlandske folkeskole, tværtimod, det gavner ikke det grønlandske skolevæsen at indføre konkurrencelignende forhold kommunerne imellem. Ingen forskning har vist, at det skulle gavne kvaliteten i folkeskolen, når der straffes på denne måde, lyder det.

Skole- og uddannelsesreform

Ifølge Birthe Møller Therkildsen har uddannelsesdepartementet fem debatoplæg omkring folkeskolen og uddannelsessystemet i høring. Debatoplæggene er sendt til høring i forbindelse med Naalakkersuisuts projekt: ”Et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem”.

Hun mener derfor, at det ikke giver mening, at folkeskoler fremover skal konkurrere med hinanden, hvor kommunen med det bedste folkeskoleresultater får flest penge.

Med færre bevillinger til kommunen og dermed til folkeskolerne, så vil der også være færre penge til ressourcer, som et af oplæggene ellers lægger op til, lyder det.

IMAK’s formand påpeger, at Naalakkersuisut har en koalitionsaftale, hvor det fremgår, at Naalakkersuisut vil gennemføre en skole- og uddannelsesreform.

- Jeg ved snart ikke hvad jeg skal tro. Er koalitionsaftalen opsagt? Er dette en ny folkeskolepolitik fra Naalakkersuisut, eller er det bare en smutter, fordi den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver. Lige nu ved jeg det ikke, lyder det fra Birthe Møller Therkildsen.