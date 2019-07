GIF har fundet ny generalsekretær i egne rækker

redaktionen Tirsdag, 23. juli 2019 - 12:03

Grønlands Idrætsforbund (GIF) får ny generalsekretær pr. 1. oktober. Valget er faldet på Jonas Jensen, som efterfølger for Carsten Olsen, der opsagde sin stilling i foråret.

Jonas Jensen arbejder som organisationskonsulent i GIF, hvor han blandt andet er ansvarlig for processen omkring udarbejdelsen af GIFs nye strategi for 2020-2023.

Det skriver Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt Jonas Jensen til stillingen som generalsekretær grundet hans organisatoriske evner til at skabe fremdrift i organisationen og på grund af hans erfaringer indenfor idrætsverdenen og fra hans arbejde i GIF, siger bestyrelsesformand, Nuka Kleemann, i pressemeddelsen.

Jonas Jensen ser frem til at blive generalsekretær:

- Jeg ser meget frem til at arbejde målrettet videre med visionen om at blive verdens mest fysisk aktive land. Jeg brænder for at udvikle idrætten; den spiller en vigtig rolle i samfundet, da den har en særlig evne til at samle folk og sprede glæde og sunde værdier. Mit fokus vil være på at udvikle breddeidrætten og jeg er godt klar over, at det kræver en målrettet indsats og løbende udvikling at få fysisk aktivitet integreret i de flestes hverdag, men det er en udfordring, som jeg glæder mig til at tage fat på sammen med resten af teamet i GIF, siger den kommende generalsekretær.