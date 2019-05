GIF skal have ny generalsekretær

redaktionen Torsdag, 16. maj 2019 - 10:59

Grønlands Idrætsforbund får ny generalsekretær 1. oktober.

Det sker efter, at Carsten Olsen har efter eget ønske valgt at opsige sin stilling i GIF efter syv år på posten, meddeler Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

- Jeg har valgt denne beslutning, da jeg selv synes, at det er det rigtige tidspunkt - både for mig og for GIF, siger Carsten Olsen i pressemeddelsen.

Flere tiltag

Han har i sin tid som generalsekretær blandt andet været med til at skabe en ny profil af GIF, søsætte GUX Idrætslinjen, gennemføre kompetenceudvikling af trænere og inden for foreningsudvikling i stort set hele landet samt nu indledt et tilbundsgående arbejde, som skal danne grundlag for den kommende strategi for 2020-2023.

Været med til at ændre kultur

Bestyrelsesformand i Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann, respekterer Carsten Olsens beslutning og giver ham følgende ord med på vejen:

- Carsten har været generalsekretær for GIF under brydningstiden. Han har været med til at ændre en kultur og modernisere organisationen med nye ideer og arbejder nu på at opdatere den nuværende strategi. Jeg kommer til at savne hans entusiasme for idrætten og hans store indsats i GIF, siger Nuka Kleemann.

Carsten Olsen ved endnu ikke, hvad fremtiden byder på jobmæssigt, men glæder sig til at tage den næste udfordring op og fortsat være med til at skabe udvikling.