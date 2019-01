GIF: Idrætten når nye højder i 2019

Redaktionen Lørdag, 12. januar 2019 - 08:18

Ifølge Grønlands Idrætsforbund vil 2019 blive et år i idrættens tegn.

Forbundet planlægger nemlig, som noget helt nyt, en idrætsfestival der skal give inspiration til at se på nye vinkler at udvikle og styrke idrætten frem mod et fysisk og mentalt sundere samfund.

- Vi ved, at idrætten er et fantastisk værktøj og glæder os til en uge i idrættens tegn sammen med de relevante personer, der passioneret ønsker at udvikle idrætten, siger GIF’s formand, Nuka Kleemann, i en pressemeddelelse.

Derudover deltager Grønland i Island Games, hvor et grønlandsk hold konkurrerer mod andre øer i badminton, bordtennis, triatlon, lerdueskydning og atletik.

Det skriver Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Ny strategi

Grønlands Idrætsforbund, GIF, har en plan om at udarbejde en ny strategi for idrætten i landet. Strategien skal lanceres i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i november 2019, hvor der også er formandsvalg.

- I den eksisterende strategi har vi haft mange aktiviteter, der i den kommende strategi skal løftes op til næste niveau, lyder det fra Grønlands Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Under udarbejdelsen af den nye strategi, har GIF inddraget specialforbund, klubber, kommuner og sponsorer.

Folkeskolen i fokus

Udover det store planer, så efterlyser Grønlands Idrætsforbund mere bevægelse i undervisningen i folkeskolen. Samtidig ønsker forbundet en højere kvalitet af idrætstimerne. Forbundet ønsker derfor større samarbejde for at nå målet.

- Dette kan idrætten dog ikke alene, men en tæt dialog med selvstyre og kommuner og Ilinniarfissuaq og IMAK er påkrævet, lyder det i pressemeddelelsen.

Grønlands Idrætsforbund består i dag af 9 specialforbund og mange mindre klubber uden specialforbund.