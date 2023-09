Genbrugsbutik i Nuuk nomineret til miljøpris

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. september 2023 - 17:54

De nominerede til Nordisk Råds miljøpris for 2023 er netop offentliggjort. Blandt de syv kandidater står Pikumini, der er en genbrugsbutik i Nuuk, der lejer stande til salg af genbrugstøj og ting.

- Med åbningen af butikken er den grønlandske befolkning, og i særdeleshed de unge, blevet opmærksomme på, at det at gå i genbrugstøj ikke behøver at blive set ned på – tværtimod, skriver Nordisk Råd i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Miljøvenlig mode uden kemikalier

Det er Nivé Lynge Biilmann, der står bag Pikumini. Private kan leje en stand per uge eller i to uger, og sælge aflagt tøj og genstande, hvor butikken står for betjeningen og får kommission for salget.

- Grønland er dybt afhængig af, at de store produktionslande- og virksomheder tager et større ansvar for vores klode. Men de, som står midt i orkanens øje, har også selv et ansvar, skriver nordisk råd og roser ejeren af Pikumini for indsatsen for at gøre genbrug mere in i Grønland.

Bæredygtig virksomhed

Pikumini slog dørene op første gang i december 2021. Konceptet var børnetøj, men er siden udvidet til at gælde for alle aldre og køn.

LÆS OGSÅ: Fornem miljøpris til Grønland

Nordisk Råd påpeger, at genbrugsbutikken har vakt ideen om fuldt udnyttelse og genanvendelse af varer og genstande til live igen blandt befolkningen.

- Pikumini er på den måde med til at vække den bæredygtige genbrugs- og udnyttelsesfilosofi til live, som gennem århundreder har været en naturlig del af det grønlandske samfund, men som dog er blevet skubbet i baggrunden over en årrække. På den måde er den nominerede et initiativ, der taler til den grønlandske selvforståelse, lyder det i nomineringen.

Selvom Pikumini er den første butik af sin slags, er det dog værd at nævne at befolkningen i længere tid har været gode til at købe, sælge og bytte brugte ting på Facebook.

Vinderen af Nordisk Råds Miljøpris offentliggøres den 31. oktober 2023. Prisen har en pengepræmie på 300.000 kroner.