Miljøvenlig mode uden kemikalier

Forbrugerne, især unge kvinder, har i de senere år fået øjnene op for, at tøjproduktion er noget af det mest skadelige for klimaet.

Modeindustrien alene står for 10 procent af verdens CO2-udledning, og der skal bruges 10.000 liter vand til at producere et par jeans og 3.000 liter vand til en T-shirt. Derfor kan selv små ændringer i vores forbrugsvaner skabe en forskel.

Den større klimabevidsthed blandt forbrugerne betyder, at det bliver mere og mere moderne at genbruge og at gå på jagt efter noget unikt. Nivé Lynge Biilmann besluttede derfor selv at gøre noget, og åbnede butikken Pikumini i december 2021, hvor hun sælger genbrugsmode til både børn og voksne.

Hun vil have flere til at få øjnene op for, hvor vigtigt og godt genbrug er, selvom mange allerede er godt på vej.

