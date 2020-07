Geisler om tandbøjle-stop: Børn svigtes

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 01. juli 2020 - 12:59

Uacceptabelt.

Det mener Sofia Geisler (IA) om det manglende overblik over børn, der har behov for behandling med tandbøjler. Hun langer hårdt ud efter den nye naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim.

LÆS OGSÅ: Tandbøjlesagen: Hvad skal vi mon tro på?

Hun har de seneste måneder sendt flere paragraf 37 spørgsmål om tilbud om tandregulering. Senest har den nye naalakkersuisoq for området, Anna Wangenheim svaret, at der ikke er overblik over antallet af børn, der har behov for tandbøjler, der bor på kysten.

Ingen landsdækkende tilbud

Ifølge naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheims svar på Sofia Geislers spørgsmål, har der aldrig eksisteret et landsdækkende tilbud om tandregulering. Derfor er der heller ikke en venteliste med børn, der har behov for tandregulering uden for Nuuk.

- Det er ganske enkelt ikke acceptabelt. Det er svigt af børn, skriver Sofia Geisler (IA) om naalakkersuisuts manglende overblik over børns tandbøjlebehov på kysten.

Sagen kort Tandbøjlesagen har det seneste år været på slingrekurs. 11. juli 2019: Sundhedsledelsen oplyser til sermitsiaq.ag, at behandling med tandbøjler stoppes.

15. juli 2019: Daværende naalakkersuisoq for området meddeler, at Naalakkersuisut ikke har truffet beslutningen om nedskæringer

25. maj 2020: Daværende naalakkersuisoq, Martha Abelsen melder ud, at al behandling med bøjler stopper med en udfasning på tre år

8. juni 2020: Nuværende naalakkersuisoq Anna Wangenheim melder, at hun arbejder for at fortsætte bøjlebehandlinger i Nuuk.

30. juni 2020: Anna Wangenheim melder, at Naalakkersuisut endnu ikke har truffet en beslutning om eventuel fortsættelse af tilbuddet

Regning kan være højere

Departementet for sundhed har tidligere oplyst, at et landsdækkende tilbud om tandbøjlebehandlinger til børn vil koste omkring 15-20 millioner kroner årligt.

Der er afsat 2,3 millioner kroner til ortodonti, som dækker over tandreguleringer, i finanslov for 2020.

IA’s medlem i Inatsisartut mener dog, at regningen snildt kan løbe op over de 20 millioner kroner.

- Naalakkersuisut siger selv, at de ikke har overblik over antallet af børn, der har behov for tandbøjler på landsplan. Derfor synes jeg, at den tidligere budgettering ikke holder, for vi bør regne på tallene alt efter, hvor stort behovet er på kysten, forklarer Sofia Geisler overfor Sermitsiaq.AG.

Hun er chokeret over, at der ikke er overblik over børns tandsundhed.

- Jeg er chokeret over den oplysning. Jeg mener, at der bør igangsættes en journalisering af de børn, der har behov for bøjler, så vi kan få skabt et overblik. Vi må være forberedt på en højere regning, siger hun.

På nuværende tidspunkt er der ansat fem tandlæger uden for Nuuk. Disse kan klare små kirurgiske indgreb, men er ikke ortodontiske specialister.

LÆS OGSÅ: Anna W.: Tandbøjler for Nuuk undersøges endnu

Der kommer specialtandlægekonsulenter op til seks gange årligt, hvilket dækker behovet for tandbøjlebehandling. Dermed har der ikke været slået en stilling op til fastansættelse af en tandlæge med speciale i ortodonti i Grønland.