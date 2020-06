Anna W.: Tandbøjler for Nuuk undersøges endnu

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 30. juni 2020 - 17:39

Om et tilbud om tandregulering for børn kan fortsættes i Nuuk, undersøges endnu af Naalakkersuisut. Dermed er der ikke truffet nogen endelig beslutning om stop af tandregulering omstødes eller fastholdes.

Det forklarer naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim (D), i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

- På nuværende tidspunkt undersøges, hvorledes en genetablering af bøjlebehandlingstilbud i Nuuk kan effektueres fagligt og ressourcemæssigt forsvarligt. Når der er truffet en beslutning af Naalakkersuisut, vil dette blive meldt ud, forklarer Anna Wangenheim.

Hun har tidligere forklaret, at hun er kritisk over for stop af tandregulering i Nuuk når der er mulighed for ressourcer og midler. Hendes forgænger på området, Martha Abelsen, meldte ellers ud i slutningen af maj, at tandregulering stoppes, da tilbuddet giver Nuuk-børn bedre muligheder for tandregulering end børn fra resten af kysten.

Udfasning på tre år

Anna Wangenheim understreger, at tandregulering ”historisk set aldrig har været et landsdækkende tilbud” i landet, hvilket er meldt ud flere gange. I nogle distrikter har der været tandbøjlebehandlinger udført af almene tandlæger tidligere, men på grund af skærpede krav er disse også udfaset.

Indtil der falder en endelig beslutning om sagen, så gælder udfasning af tilbud om tandregulering i Nuuk de næste tre år, oplyser naalakkersuisoq.

- I den periode, skulle alle der er i behandling, vil blive færdigbehandlet, og børn på venteliste vil også få tilbudt behandling, oplyser Anna Wangenheim.

Hun forklarer endvidere, at naalakkersuisut vil tage stilling til en national tandbehandlingstilbud, deriblandt tandregulering. Indtil andet meddeles fastholdes også specialtandlægekonsulenter, der kommer fem eller seks gange årligt for at konsultere børn under tandbøjlebehandling.

Spørgsmålet om, hvorvidt naalakkersuisut har amtioner om at fastansætte specialtandlæger i den kommende fremtid, kan naalakkersuisoq for sundhed ikke svare på, da cheftandlægen er på ferie, oplyses det.