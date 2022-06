Futsal: U19-landsholdet viste modigt spil mod Japan

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 24. juni 2022 - 09:12

- Kampen imod Japan, som er et af de ti bedste U19 hold i verden, var mere end godkendt.

Det siger landstræner for U19-landsholdet i futsal, John Eldevig, efter holdet tabte 1-5 mod det stærke japanske hold ved sidste puljekamp ved 'Futsal Week', der afholdes i Kroatien i disse dage.

Japan og Ukraine var lige på point efter de første to kampe, så begge hold gik efter storsejre, så de kunne ende på førstepladsen, for at undgå at møde favoritterne fra Spanien i semifinalen.

Masser af fight og vilje

- Så vi var forberedt på at møde et topmotiveret japansk hold, som ville komme med maksimalt pres fra start af. Vi spillede modigt og med masser af bevægelse når vi var i boldbesiddelse, og vi gav den 110 procent i defensiven, med masser af fight og vilje, fortæller John Eldevig.

LÆS OGSÅ: U19 futsal: Nyt nederlag til Grønland trods flot spil

Første halvleg endte 3-0 til Japan, hvor de straffede fejl fra det grønlandske U19-hold.

- Vi fik reduceret i anden halvleg af Aqqaluk Jensen Heilmann på en flot hjørnekombination og vi skulle have scoret igen, da Japan fik et rødt kort, lige efter. Vi var i overtal i to minutter, hvor vi bombarderede deres mål, men bolden ville ikke ind. I slutningen af kampen fik de scoret to gange mere, hvor vores drenge gik lidt ned på fysikken og Japan spillede powerplay, siger landstræneren for U19-landsholdet.

Hviledag

Han er virkelig imponeret over, hvad de grønlandske spillere har præsenteret i løbet af ugen, med undtagelse af den først halvleg i den første kamp mod Ukraine, hvor nerver og manglende rutine gjorde udslaget.

LÆS OGSÅ: U19-futsal: Grønland tabte stort til Ukraine

- Nu venter der en kamp imod Slovenien på lørdag, hvor jeg forventer en meget lige kamp, hvor marginalerne kommer til at afgøre kampen. En sejr betyder at vi skal spille om femtepladsen og nederlag betyder kamp om syvendepladsen. Nu får vi en fridag på fredag, hvor vi har besluttet, at de ikke skal træne, for at samle kræfter og gå på opdagelse i lokalområdet, lyder det fra John Eldevig.