Forvirring: Hvem skal man ringe til, hvis man har brug for akut hjælp?

Fredag, 12. august 2022 - 07:45

Sermitsiaq.AG har forsøgt at blive klogere på 112.

Et nummer, som Knud Trolle ringede til i forsøget på at redde en nødstedt kvinde, hvorefter han blev viderestillet til politiet i Narsaq.

Nærværende medie har tidligere afdækket forløbet og kommunikationen mellem ham og myndighederne. Knud Trolle går i rette med politiet og efterlyser en oplysningskampagne om, hvem borgere skal ringe til i en nødsituation.

Og noget kunne tyde på, at der er brug for det.

Forvirrede borgere

Artiklens kommentarspor udstiller, at der er en forvirring blandt borgere om, hvem man skal ringe til, når man har brug for akut hjælp. En borger skriver for eksempel, at vedkommende "ærligt talt" ikke ved, hvor eller hvem og hvilket nummer man skal ringe til.

En anden skriver, at man skal kunne få en seriøs kommunikation, når man ringer 112, mens en tredje borger skriver, at man slet ikke kan ringe 112 i Grønland.

Forvirringen er total.

Fælles alarmcentral?

I 2019 skrev Sermitsiaq.AG nyheden om, at der i Finansloven 2020 var blevet afsat to millioner kroner til en fælles alarmcentral. Her stod der blandt andet:

Etablering af et fælles alarmnummer 1-1-2 har til hensigt at forbedre borgernes mulighed for i akutte situationer hurtigt, på et og samme nummer 1-1-2 at komme i forbindelse med akutberedskaberne.

Ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger er ambitionen om en fælles alarmcentral ikke blevet forløst.

Men hvis den fælles alarmcentral ikke er blevet til noget, hvem var det så, der modtog Knud Trolles opkald og viderestillede ham til politiet?

Ønsker ikke at svare

Det har Sermitsiaq.AG spurgt Julie Rademacher, kommunikationschef i Tusass om.

- Man kan ringe 112 både uden og med grønlandsk sim-kort, og man får så fat i alarm 112, som betjenes af Tusass i samarbejde med Aasiaat Radio. Alarm 112 kan kontaktes døgnet rundt. Alarm 112 kan viderestille opkald til enten sundhedsvæsen, brandvæsen eller politi.

Kommunikationschefen kan ikke svare på, i hvilke situationer en borger skal ringe 112, da det sorterer under myndighederne at komme med anbefalinger til det.

Julie Rademacher oplyser til Sermitsiaq.AG, at Tusass som mobiloperatør er forpligtet til at have 112-funktionen, og det er årsagen til, at linjen findes.

Linjen er døgnbemandet med særligt uddannet personale, der er rustet til at tage imod nødopkald.

Grønlands Politi ønsker ikke at udtale sig om 112.

De oplyser, at har man brug for politiets hjælp, kan man ringe på 701448.

Ildebrand og åndenød

Sundhedsvæsenet ønsker heller ikke at udtale sig om 112, men anbefaler, at man ringer direkte på et af de i alt 17 akutnumre, hvis man har brug for hjælp - alt efter, hvor i landet man befinder sig. Her skal borgere tage højde for, at det kan være et andet nummer, man skal ringe til efter klokken 16.

Susanne Mailand Lauridsen, kommunikationskonsulent i Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplyser, at borgere skal huske at orientere sig, når de rejser til en ny by og huske at kode de relevante numre ind på telefonen.

Har man akut brug for brandvæsenet skal man - ifølge Knud Petersen, beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq - ringe 113 i de større byer. Ude i bygderne har de direkte kontakt med deres chef, forklarer beredskabschefen.