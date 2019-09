Tast 1-1-2: Fælles alarmcentral fra 2021

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 23. september 2019 - 10:40

Der er blevet afsat to millioner kroner i finanslovsforslaget for 2020, der skal bruges til at etablere en fælles alarmcentral for hele Grønland. Fra 2021 er det meningen, at alarmcentralen sættes i drift.

Det er Beredskabskomimissionen, som tilbage i 2016 nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde grundlaget for alarmcentralen.

Kun Politiet har et kontaktnummer, hvorimod sundhedsvæsen og brandvæsen har et nummer for hver lokalitet.

Hjælp til borgerne

Etablering af et fælles alarmnummer 1-1-2 har til hensigt at forbedre borgernes mulighed for i akutte situationer hurtigt, på et og samme nummer 1-1-2 at komme i forbindelse med akutberedskaberne.

- Folk rejser meget og vil derfor ofte befinde sig uden for deres eget lokalområde, hvorved et og samme alarmnummer 1-1-2, vil gøre det betydelig lettere, både for vores egne borgere og besøgende, at få fat i den nødvendige hjælp, fremgår det af finanslovsforslaget.

Når alarmcentralen er etableret er omkostningen en million kroner årligt at drive centralen.