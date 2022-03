Forvirret Justus: Det grænser til chikane

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 08. marts 2022 - 11:45

Siumut-politikeren Inga Dora G. Markussen har været særdeles kritisk overfor, at Kommuneqarfik Sermersooq har fået en advokat til at vurdere, om hendes forslag om at placere et politisk ansvar i boligsagen skulle afvises.

Hun mener, at det burde have været forelagt økonomiudvalget, inden kommunen brugte penge på den slags.

Næstformand i økonomiudvalget, Justus Hansen (D), er ikke enig i kritikken fra Inga Dora G. Markussen:

- Det er normalt, at administrationen har den her mulighed. Det har jeg oplevet mange gange før. Vi skal jo læne os op af lovgivningen, men det er jo så et problem, når der tilsyneladende bliver fortolket forskelligt på reglerne, siger Justus Hansen.

Han synes, at det er meget forvirrende at være folkevalgt med de divergerende juridiske vurderinger

- Sådan er det også med hele boligsagen, hvor der er uenighed om, hvordan lovgivningen skal fortolkes. Som politiker bliver man mere og mere forvirret, men jeg har ikke mistet tilliden til administrationen, for jeg kan ikke se noget problem i det her.

- Det grænser til chikane

Efter at kommunalbestyrelsen 18. februar afviste Inga Dora G. Markussens punkt, har Tilsynet sendt et brev til medlemmerne af kommunalbestyrelsen og bedt dem om at genoptage punktet, fordi Tilsynet vurderer, at det ikke var lovligt at afvise det.

Spørgsmål: Det nævnes i brevet fra Tilsynet, at sagen i sidste ende kan udløse tvangsbøder til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvad siger du til det?

- Det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig. Jeg står undrende og kigger ind på det her, og jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Det grænser til chikane fra Tilsynet, synes jeg, siger Justus Hansen.

- Vi er jo ikke jurister

Tilsynet skal holde øje med om kommunerne overholder lovgivningen. I denne sag har Tilsynet og kommunen fået hver deres advokatvurdering af sagen, og det er på den baggrund, at kommunalbestyrelsen skulle træffe en beslutning 18. februar, fortæller Justus Hansen:

- Da vi skulle tage stilling, sad vi med vores neutrale kommunaldirektør og fik vejledning, og det er noget af et limbo, vi politikere står i, når de professionelle mennesker er uenige om, hvordan paragrafferne skal fortolkes, siger Justus Hansen.

Spørgsmål: Kan du forstå, at Inga Dora G. Markussen er fortørnet over, at kommunen tilsyneladende har brugt penge på advokatbistand med henblik på at få hendes punkt afvist?

- Det kan jeg godt forstå, men jeg har oplevet flere gange, at administrationen indhenter vurderinger. Det er jo principielt vigtigt, men igen er det op til en fortolkning af jurister. Vi kommunalbestyrelsesmedlemmer er jo ikke jurister, siger Justus Hansen.

Seneste melding fra borgmester Charlotte Ludvigsen er, at hun vil have sagen behandlet i selve Tilsynsrådet. Det er op til Naalakkersuisut at beslutte, om sagen skal i Tilsynsrådet.