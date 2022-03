Oprørt politiker: Borgmesteren burde selv betale advokat

Thomas Munk Veirum Fredag, 04. marts 2022 - 13:12

OBS: Underrubrik er rettet.

Der igen ballade i Kommuneqarfik Sermersooq, efter at Selvstyrets Tilsyn har meddelt kommunalbestyrelsen, at den skal genoptage behandlingen af et forslag om at placere et politisk ansvar i boligsagen.

Siumut-politikeren Inga Dora G. Markussen står bag punktet, der i første omgang blev afvist på et møde 18. februar, og hun er tilfreds med udmeldingen fra Tilsynet:

- Jeg er glad for, at de - endnu engang - giver os ret i at have ret til at stille forslaget.

Inga Dora G. Markussen henviser til, at Tilsynet inden mødet 18. februar havde sendt en vurdering fra Advokatfirmaet Poul Schmidt, der slår fast, at borgmesteren ikke kunne afvise, at punktet fra Inga Dora G. Markussen blev optaget på dagsordenen.

Uforstående overfor borgmester-udmelding

Kommunens egen advokat nåede også frem til, at punktet skulle medtages på dagsordenen, men at det herefter burde afvises af kommunalbestyrelsen, hvilket var hvad der skete på mødet.

Efterfølgende har Tilsynet tilkendegivet, at det var ulovligt at afvise punktet, og at det skal genoptages.

På den baggrund har borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) udtalt, at hun først vil optage punktet på dagsordenen på ny, hvis sagen bringes for Tilsynsrådet, og at Tilsynsrådet er enig i Tilsynets vurdering - altså at punktet skal behandles.

Den udmelding er Inga Dora G. Markussen uforstående overfor, ligesom hun er stærkt kritisk overfor, at kommunen har fået et advokatfirma til at vurdere, om hendes punkt kunne afvises fra dagsordenen:

- Sår tvivl om Tilsynets vurderinger

- Jeg forstår ikke, hvorfor borgmesteren anser Tilsynet og Tilsynsrådet som to forskellige enheder. Nu sår man igen tvivl om Tilsynsmyndighedens vurderinger, siger hun og fortsætter:

- Nu bruger vi igen penge på advokatundersøgelser. Undersøgelser, som vi i økonomiudvalget, ikke har været involveret i eller spurgt om. Jeg går ud fra, at det er borgmesteren selv, der afholder de udgifter.

Spørgsmål: Men har borgmesteren ikke en vis handlefrihed?

- Forvaltningen og borgmesteren har gjort alt i sin magt for at forsvare bolig-modellen som er blevet kendt ulovlig uden for kommunalfuldmagten af Tilsynsrådet. Nu bliver hun ved med advokatundersøgelser, som vi ikke har fået forelagt i Økonomiudvalget, siger Inga Dora G. Markussen og fortsætter:

Er kommunalbestyrelsen en hyggeklub?

- Som medlem af Økonomiudvalget har man et skærpet ansvar for kontrollere driften af kommunen. Jeg sidder i Økonomiudvalget, og jeg bliver holdt uden for enhver information om, at man beder en advokat om at vurdere, om mit forslag kan afvises. Det betyder jeg må begynde at søge om sagsindsigter for at få et overblik over, hvad der foregår.

Inga Dora G. Markussen støtter sig op af Tilsynets vurdering af, at punktet skal behandles og det politiske ansvar diskuteres:

- Borgmesteren er den øverste embedsmand. Men at komme med en advokatvurdering om, at det kun høre til Folketinget at placere et ansvar, så ved jeg ikke, hvad vi er i kommunalbestyrelsen - en hyggeklub? Der skal placeres et ansvar for denne sag. Den er alvorlig.

Ludvigsen afviser kritik

Borgmester Charlotte Ludvigsen afviser i et skriftligt svar kritikken fra Inga Dora G. Markussen:

- Det er ikke tale om en advokatundersøgelse, men om en juridisk vurdering af et enkelt spørgsmål. De fortager vi mange af, og det er aldrig en sag for økonomiudvalget.

- Alle driftsbevillinger frigives formelt i forbindelse med Kommunalbestyrelsen godkender årets budget – hvilket betyder, at vores administration kan bruge penge til at udføre den driftsopgave, vi som Kommunalbestyrelse har bedt dem om at udføre, der skal altså ikke spørges hver gang der bliver taget en administrativ beslutning, skriver Charlotte Ludvigsen (IA).