Forvaltning: Derfor anbefaler vi ikke Avataq-projekt

Thomas Munk Veirum Mandag, 22. maj 2023 - 16:13

I Nuuk kæmper to projekter om kommunens gunst for at få en attraktiv placering. Forvaltningen har anbefalet det ene projekt - Nyt Land - som Grønlands Maritime Center og Jens Salling står bag.

Erhvervsmanden Kåre Moth-Lund står bag det andet projekt ved navn Avataq, hvilket forvaltningen anbefaler, at kommunalpolitikerne afviser. Han mener dog ikke, hans projekt har fået en fair behandling af forvaltningen og har kritiseret sagsbehandlingen.

LÆS OGSÅ: Lokal erhvervsmand kæmper for sit projekt og kritiserer sagsbehandling

I et skriftligt svar på kritikken oplyser planchef i Kommuneqarfik Sermersooq, Runa Sværd, til Sermitsiaq.AG, at forvaltningen ser flere ulemper ved Avataq-projektet og derfor anbefales projektet Nyt Land (Grønlands Maritime Center og Jens Salling):

- Bør kunne lægges andet sted

- Overordnet er de havnenære arealer efterspurgte i takt med udviklingen af den nye havn. Det er kommunens vision, at de skal udvikles til havnerelaterede erhverv, og her indeholder Avataq meget store arealer til formål, der bør kunne anlægges andet sted, skriver Runa Sværd og fortsætter:

- Nyt Land er arealmæssigt meget mindre og har en havnerelation, samt forhindrer ikke kommunens planer på området, hvor der på sigt kan etableres jollefaciliteter. Avataq redegør ikke for hvordan jollefaciliteter skal driftes – er det i et samarbejde med kommunen eller KNAPK el.lign.

Planchefen oplyser videre, at Avataq indeholder mange gode intentioner, men at de forbliver på et visionsplan og uden samarbejdsaftaler med de aktører, der nævnes i ansøgningen.

Ikke klarhed

Spørgsmål: Kåre Moth-Lund mener, at hans projekt vil komme langt flere borgere til gavn, fordi det blandt andet indeholder bådebroer, genbrugsstation, servicehuse og værksteder. Hvad siger kommunen til det argument?

- I forbindelse med beskrivelsen af disse faciliteter er det uklart, hvorvidt dette anlægges til kommunal drift, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre aktører. Der er derfor store elementer af projektet, som vi ikke har klarhed over, skriver Runa Sværd.

LÆS OGSÅ: Maritime Center og Jens Salling vil bygge på ø

Kåre Moth-Lund har påpeget, at han vil indgå de foreslåede aftaler og samarbejder i den videre proces, hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for at gå videre med det.

Planchefen understreger dog, at kommunen interesseret i, at der etableres mange af de nævnte faciliteter på områder, der er bedre egnet i forhold til den overordnede byudvikling.