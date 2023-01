Maritime Center og Jens Salling vil bygge på ø

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. januar 2023 - 16:43

En lille ubebygget ø ved Nuuk kan i fremtiden blive brugt af fiskeindustrien til blandt andet opbevaring af udstyr, samtidig med at der i samme ombæring bygges et område, hvor Grønlands Maritime Center kan afholde sikkerhedskurser.

De to ting er indarbejdet i et projektforslag, som Kommuneqarfik Sermersooq har sendt i offentlig høring.

Billedet viser området, som Grønlands Maritime Center og Jens Salling ønsker at bygge på. arkitekt thomas riis aps

Det er Grønlands Maritime Center og Polar Seafood medejer Jens Salling, som står bag forslaget.

Ifølge materialet skal der bygges i alt 17.000 kvadratmeter - 13.000 kvadratmeter på øen og 4.000 kvadratmeter nær den eksisterende vej. De to området skal forbindes med dæmning.

Center: Stor efterspørgsel på kurser

Grønlands Maritime Center skriver i materialet, at centret i dag tilbyder sikkerhedskurser i Paamiut og andre byer på kysten, men de fleste søfolk tager kurset i Danmark, fordi trafikken dertil er mere stabil.

- Der er meget stor efterspørgsel på kurserne, og vi vil gerne kunne tilbyde kurserne i Nuuk, da det vil spare søfolk og rederier for rejsetid og -udgifter. Den nødvendige facilitet er en kaj med davider og kran, en pontonbro og en bygning med indendørs bassin, kursuslokaler og kaffestue, står det i projektforslaget.

Med hensyn til Jens Sallings engagement i projektet, så argumenteres der for, at det vil være en fordel at kunne samle diverse udstyr og redskaber et sted for at frigøre andre arealer:

Kan frigive arealer til byudvikling

- Fiskeredskaber håndteres og opbevares forskellige steder, og der bruges energi og tid på at flytte rundt, og det slider på materiellet. Størstedelen af Polar Seafoods materiel i Nuuk ligger rundt i arealerne ved skibshavnen. Hvis de kan samles et sted, kan der ryddes op, og de frie arealer kan anvendes til byudvikling, står der i materialet.

Derudover peger prjektmagerne på fordele for myndighederne ved projektet:

- Placeringen tæt ved brandstation og lufthavn er samtidig ideel for et broanlæg til redningsfartøjer og politibåde, og der kan etableres indhegnet område til opbevaring af redningsudstyr på land umiddelbart ved broerne, står der i materialet.

Kommunen ser positivt på forslaget og skriver, at projektet ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.