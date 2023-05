Lokal erhvervsmand kæmper for sit projekt og kritiserer sagsbehandling

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. maj 2023 - 07:45

Kåre Moth-Lund fra Nuuk, der er tidligere indehaver af KM-L Service, er gået på barrikaderne for sit projekt Avataq.



Projektet konkurrerer med et projekt fra Grønlands Maritime Center og Jens Salling om en attraktiv placering på en lille ø i vandet ud for et havneområde i Nuuk.



Kommunens forvaltning har indstillet til kommunalpolitikerne, at Kåre Moth-Lunds projekt bør afvises, og at projektet fra Grønlands Maritime Center og Jens Salling godkendes.



Den konklusion er Kåre Moth-Lund af flere årsager uforstående overfor. Han peger blandt andet på, at hans projekt vil komme flere borgere til gavn, samt at Avataq-projektet har et socialt perspektiv, hvilket ikke har fået lov at tælle med i den samlede bedømmelse.

Lystbådehavn, bådebroer og genbrugscentral

Han har derfor skrevet et åbent brev for at råbe kommunalbestyrelsen op:

- Jeg mener nemlig ikke, at mit projekt ”Avataq” har fået en objektiv sagsbehandling, når man læser embedsværkets indstilling til udvalgsmøderne, som jeg formoder, at I har stemt med udgangspunkt i.



- Embedsværket har kun i meget begrænset omfang vægtet projektets sociale og mangfoldige aspekt, skriver Kåre Moth-Lund.

Avateq-projektet indeholder forslag om en lystbådehavn og bådebroer, en genbrugscentral, en betonelementfabrik samt et sikret parkeringsområde og opmagasinering af både.



- Min ansøgning handler kort og godt om at udnytte arealet ved delområde 2B5, som især skal komme byens fiskere, fangere og sejlere til gavn samt ikke mindst medvirke til at aktivere borgere med særlige behov, skriver Kåre Moth-Lund om sit projekt.

Forvaltning er kritisk

I en indstilling til økonomiudvalget skriver kommunens forvaltning, at Avataq-projektet bør afvises og fremhæver blandt andet:



- Ansøger formulerer ønsker om at etablere samarbejder med for eksempel Kofoed Skole, men dette forbliver på intentionsplan, og der foreligger ikke hensigtserklæringer eller samarbejdsaftaler, skriver forvaltningen.



Til Sermitsiaq.AG fortæller Kåre Moth-Lund, at han tidligere har talt med Kofoed Skole om projektet, og at en eventuel samarbejdsaftale først kan indgås, hvis projektet kommer tættere på en realisering.

Han siger videre, at han er kritisk overfor den måde som det konkurrerende projekt Nyt Land er blevet sagbehandlet:

- Jeg vil gerne have bemærket, at ved at evaluere de to selvstændige projekter i et evalueringsskema opnås der en samlet vurdering, hvor den høje karakter fra det ene projekt

(Grønlands Maritime Center) automatisk også tilfalder det andet projekt lagerplads for fiskeudstyr, siger Kåre Moth-Lund.

Justus Hansen ønsker grundigere behandling

Under økonomiudvalgets behandling blev forvaltningens indstilling om at afvise projektet godkendt af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Naleraq. Dog med den betingelse, at forvaltningen skal gå i dialog med Kåre Moth-Lund angående alternative løsninger for en placering af projektet.

Demokraatits medlem af økonomiudvalget Justus Hansen ville ikke godkende indstillingen om at afvise Avataq-projektet, og han fortæller til Sermitsiaq.AG, at han ønsker en grundigere behandling af Avataq-projektet fra forvaltningen.



Kommunalbestyrelsen skal træffe den endelige beslutning om, hvilket projekt der skal fremmes. Kåre Moth-Lund håber nu at få mulighed for at få foretræde for kommunalbestyrelsen for at fortælle nærmere om hans planer og overbevise dem om, at forvaltningen har fejlvurderet Avataq-projektet.

Sermitsiaq.AG arbejder på et svar på kritik af sagsbehandlingen fra Kommuneqarfik Sermersooq.