Forskerteamet fundet: Udredning om spiralsagen sættes igang

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 30. maj 2023 - 10:22

Der skulle en hårdtslående kritik fra formanden for Naalakkersuisuts til, før et forskerteam, der skal udrede den såkaldte 'spiralkampagen' kunne komme på plads.

En uge efter, formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), kritiserede Danmark for at forhale udredelsen af spiralsagen i Grønland, er et uvildigt forskerteam kommet på plads. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemedelelse.

Forskerholdet består af 10 kvinder fra blandt andet Ilisimatusarfik, Syddansk Universitet, Københavns Univesitet og Rigsarkivet.

Den danske indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har overfor Sermitsiaq.AG forklaret, at det har taget ekstra tid at finde de helt rigtige forskere, med de rette kompetencer til at udrede spiralsagen.

Udredning i to år

Med forskerteamet klar til at undersøge alle aspekter i den danske spiralkampagne og andet svangerskabsforebyggende tiltag fra 1960'erne og frem til 1991, kan kommissionen nu komme i gang.

- For de berørte kvinder og samfundet som helhed er det vigtigt, at udredningsarbejdet nu endelig kan komme i gang. Kvinderne har allerede ventet længe på at få svar på, hvad der præcist skete dengang. Det har været vigtigt for mig, at de berørte kvinder har mulighed for at komme til orde, og at udredningsarbejdet forankres i Grønland, udtaler naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA) i forbindelse med offentliggørelsen af kommissoriet.

Ifølge Selvstyrets pressemeddelelse om kommissoriet bag udredning af spiralkampagnen, forventes udredningen at være færdig i maj 2025.

- Vi ser frem til at gå i gang med at afdække denne vigtige sag. Udredningen skal bygge på institutioners og fagpersoners generelle viden, relevante historiske kilder og interviews med personer, der var involveret i eller berørt af sagen. Det er vigtigt, at alle berørte kvinder får mulighed for at afgive deres individuelle beretninger, siger leder af Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd og seniorforsker ved Center for Folkesundhed i Grønland, Syddansk Universitet Tenna Jensen, der skal lede forskerholdet.

Forskerteamet bliver:

Tenna Jensen, leder af Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd og seniorforsker ved Center for Folkesundhed i Grønland, Syddansk Universitet (leder af forskerholdet)

Bonnie Jensen, adjunkt ved Ilisimatusarfik

Gitte Adler Reimer, rektor ved Ilisimatusarfik

Inge Høst Seiding, institutleder ved Ilisimatusarfik

Ingelise Olesen, forskningskoordinator ved Ilisimatusarfik

Janne Rothmar Herrmann, professor ved Københavns Universitet

Kirsten Nystrup, specialkonsulent ved Center for Folkesundhed i Grønland Syddansk Universitet

Maja Christiansen, specialkonsulent ved Center for Folkesundhed i Grønland Syddansk Universitet

Mette Seidelin, seniorforsker, Rigsarkivet

Naja Carina Steenholdt, forsker ved Center for Folkesundhed i Grønland Syddansk Universitet

Der bliver indvidere ansat en videnskabelig assistent ved Ilisimatusarfik, når udredningsarbejdet er påbegyndt.