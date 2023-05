Múte med skarp kritik: Danmark forhaler udredning af spiralsagen

Thomas Munk Veirum Søndag, 21. maj 2023 - 12:52

Nu er tålmodigheden brugt op, lyder det fra formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), i et opslag på Facebook.

Her langer Naalakkersuisut-formanden ud efter Danmark, som han mener forhaler udredningen af den såkaldte spiralsag, hvor tusindvis af grønlandske kvinder under en flerårig kampagne fik opsat spiral - for nogles vedkommende uden samtykke og til stor skade.

- En af de grusomme ting Danmark har gjort, spiralsagen og udredningen af dette, som vi aftalte skulle ske i efteråret 2022, forhales fra dansk side, skriver Múte B. Egede og fortsætter:

- Det er simpelthen uacceptabelt. Vi har skubbet på længe, og udredningen skulle være startet for længst. Nu skal den i gang, og det kan ikke gå hurtigt nok. Ikke mindst for de berørte kvinder, der har måtte leve med en fuldstændig uacceptabel behandling.

Udredning forsinket

Múte B. Egede oplyser ikke konkret, hvad han bygger sin kritik på, og Sermitsiaq.AG har bedt om et uddybende interview.

Det ligger dog fast, at udredningen er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan.

I slutningen af marts oplyste det danske Indenrigs- og Sundhedsministerie således til Sermitsiaq.AG, at man håbede snart at have de forskere på plads, som skal stå for udredningen.

Udredningen vil være færdig to år efter, kontrakten er indgået, og det vil sige, at den tidligst bliver færdig i foråret 2025. Det blev oprindelig aftalt, at man skulle sigte efter, at udredningen skulle være færdig i oktober 2024.