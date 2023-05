Sundhedsministeren efter et halvt års forsinkelse: Prioriterer udredning højt

Merete Lindstrøm Mandag, 22. maj 2023 - 11:45

Der er flere redegørelser på vej som skal kortlægge Danmark og Grønlands fælles historie på godt ondt.

En af dem handler om spiral-sagen, som for alvor blev udrullet i DR´s podcast Spiralkampagnen, hvor det blandt andet kom frem, at der i en periode fra 1966 og fem år frem blev lagt 4.500 spiraler op i de 9.000 fertile kvinder, som boede i Grønland. Vel at mærke både med og uden samtykke fra kvinderne.

Efter podcasten kom frem blev den danske regering og naalakkersuisut i juni sidste år enige om at der skal laves en udredning af sagen.

Skulle have været igang

Under et pressemøde i august slog daværende sundhedsminister Magnus Heunicke og naalakkersuisoq Mimi Karlsen (IA) fast at kommissorie og midler skulle være klar til september samt at undersøgelsen skal være færdig inden udgangen af 2024.

Men det kan blive svært, eftersom der endnu ikke er fundet et hold som skal stå for selve udredningen. Det har fået formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) til at miste tålmodigheden.

Han mener, at den danske regering forhaler udredningen.

- Det er simpelthen uacceptabelt. Vi har skubbet på længe, og udredningen skulle være startet for længst. Nu skal den i gang, og det kan ikke gå hurtigt nok. Ikke mindst for de berørte kvinder, der har måtte leve med en fuldstændig uacceptabel behandling, skriver han blandt andet på Facebook.

Svært at finde det rigtige hold

Den danske Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), afviser kritikken overfor Sermitsiaq.AG.

- Jeg har prioriteret det her meget højt, siden jeg tiltrådte som sundhedsminister. Jeg har mødtes med min grønlandske kollega, Mimi Karlsen, i flere omgange, og jeg er meget optaget af, at vi får udredningen påbegyndt og gennemført, skriver hun i sit svar.

Forklaringen er ifølge ministeren blandt andet valget, der blev afholdt for et halvt år siden.

- Der var folketingsvalg i november, og derefter har det taget længere tid end forventet at finde de rigtige og bedst kvalificerede forskere, som sagen fortjener. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at den danske regering er meget optaget af denne her sag.

I slutningen af marts oplyste det danske Indenrigs- og Sundhedsministerie til Sermitsiaq.AG, at man håbede snart at have de forskere på plads, som skal stå for udredningen.